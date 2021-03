Prejuízos do Novo Banco levam banca a perdas agregadas de 254 milhões

Os cinco principais bancos a operar em Portugal registaram, em 2020, um prejuízo agregado de 253,9 milhões de euros, sobretudo devido ao contributo do Novo Banco, cujo prejuízo de 1329,3 milhões superou os lucros dos restantes.

Em conjunto, Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI e Santander Totta registaram lucros agregados de 1075,4 milhões de euros, que foram assim penalizados pelos prejuízos do Novo Banco.

Em 2020, a CGD registou lucros de 492 milhões de euros, o Santander Totta de 295,6 milhões, o BCP de 183 milhões e o BPI de 104,8 milhões.

Esta sexta-feira, o Novo Banco anunciou prejuízos de 1329,3 milhões de euros em 2020, um agravamento face aos 1058,8 registados em 2019.

O Novo Banco constituiu “1191,5 milhões de euros de imparidades e provisões, em resultado da descontinuação do negócio em Espanha e do agravamento do nível de incumprimento de alguns clientes (crédito a clientes, garantias e instituições de crédito)”.

Assim, num exercício simples, com a subtracção das perdas do Novo Banco aos 1075,4 milhões de euros de lucros dos outros quatro maiores bancos, o agregado das cinco maiores instituições passa a negativo em 253,9 milhões de euros.

Em 2019, os prejuízos do Novo Banco não chegaram para levar o agregado para terreno negativo, já que os restantes bancos lucraram 1933,2 milhões de euros e o banco liderado por António Ramalho perdeu 1058,8 milhões.

Nesse ano, o saldo agregado dos cinco maiores bancos foi de 874,4 milhões de euros.