Cinco maiores bancos têm menos 169 agências e 1222 trabalhadores

Os cinco maiores bancos a operar em Portugal perderam 169 agências e 1222 trabalhadores entre o final de 2019 e o final do ano passado, segundo contas da Lusa, com base nos dados divulgados pelas instituições.

Os cinco principais bancos em Portugal registaram, em 2020, um prejuízo agregado de 253,9 milhões de euros. Porém, as “culpas” são do Novo Banco, cujo prejuízo de 1329,3 milhões superou os lucros dos restantes quatro que, em conjunto, somaram lucros de 1075,4 milhões de euros: 104,8 milhões do BPI; 183 milhões do BCP; 295,6 milhões do Santander; e 492 milhões da CGD.

Em 2020, Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI, Santander Totta e Novo Banco fecharam 169 agências em Portugal face a 2019.

Há dois anos, esses bancos contabilizavam em conjunto 2413 balcões, tendo reduzido esse número para 2244 em 2020.

No ano passado, a CGD fechou o ano com 543 balcões, o Santander com 443, o BCP 478 e o BPI com 422. O Novo Banco, por seu lado, tem 360.

Já quanto a trabalhadores, a redução foi de 1222 pessoas. Em 2019, as cinco maiores instituições contavam, de forma agregada, com 29.980 trabalhadores. Em 2020 esse número reduziu-se para 28.758, confirmando a tendência dos últimos anos.

No final do ano passado, em Portugal, a CGD contava com 6583 trabalhadores, o Santander Totta com 5980, o BCP com 7013, o BPI com 4622 e o Novo Banco com 4560.