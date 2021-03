Biden oferece ajuda para desbloquear Canal do Suez

Operações para desencalhar navio deveriam recomeçar esta tarde. Há 321 cargueiros à espera que as dragagens e a subida da maré permitam libertar o Ever Given .

As operações para soltar o navio Ever Given, encalhado no canal do Suez desde terça-feira, deveriam recomeçar às 14h30 deste sábado (hora local, 12h30 em Portugal continental), depois de terem sido suspensas na sexta-feira à noite, altura em que já tinham sido tiradas junto da proa cerca de 20 mil metros cúbicos de areia (cerca de 7000 toneladas ou o volume de oito piscinas olímpicas). Além disso, foram também retiradas 9000 toneladas de águas de lastro dos tanques do navio, segundo o presidente da entidade gestora do canal.

Foto Vista de satélite sobre o navio encalhado no canal que liga o mar Vermelho ao Mediterrâneo UGC UGC/Reuters

Os proprietários japoneses do Ever Given, da empresa Shoei Kisen Kaisha, disseram ter esperança de que o navio pudesse ser desencalhado durante esta tarde. Mas não há qualquer garantia. Já há 321 cargueiros parados devido à suspensão total da navegação no canal.

Rebocadores que tinham estado a trabalhar no local vão fazer agora uma nova tentativa, para aproveitarem a subida da maré. Caso falhe, voltarão a tentar de novo no domingo de manhã, segundo fontes citadas pela agência Reuters. E se não o conseguirem no fim-de-semana, é provável que seja necessário retomar as dragagens para tirar mais areia da zona onde o porta-contentores com bandeira do Panamá, de 219 mil toneladas e com um comprimento de 400 metros (equivalente a quatro campos de futebol), ficou preso.

“A proa do navio está mesmo presa na argila arenosa, mas a popa não, o que é positivo. Podemos tentar usar isso para puxá-lo”, descreve Peter Berdowski, presidente da empresa holandesa que foi chamada pela autoridade gestora do canal, propriedade pública do Egipto, para ajudar a desencalhar o navio.

O número de rebocadores vai ser reforçado este fim-de-semana. Mas Berdowski não se comprometeu com uma solução rápida. “Os rebocadores terão uma capacidade combinada de 400 toneladas. Esperamos que a conjugação deles com as dragagens na proa e a subida da maré possa permitir libertar o navio no início da próxima semana”, disse.

Ao fim de cinco dias de bloqueio de uma importante via de tráfego naval, por onde passam 12 a 15% do comércio mundial, o Presidente dos EUA ofereceu ajuda.

“Temos equipamento e capacidades que a maioria dos países não tem. Estamos a analisar que ajuda podemos dar”, disse Joe Biden, na sexta-feira, quando se encontrava no estado do Delaware.

O “engarrafamento” continua a engrossar enquanto não se reabre à navegação os 193,3 quilómetros da ligação entre o mar Vermelho e o mar Mediterrâneo. Algumas companhias já reorientaram alguns dos cargueiros que continuavam à espera.

A Maersk, líder mundial do sector, tinha 22 navios atrasados e informou que dois deles já mudaram de rota e rumaram a sul, para contornarem o Cabo da Boa Esperança. Uma opção que torna a viagem mais longa e demorada, acrescentando entre oito a 12 dias. A procura de rotas alternativas já começou, mas encarece significativamente os custos de transporte, numa altura em que o mundo já estava a braços com uma subida de preços devido à escassez de contentores face ao crescimento da procura durante a pandemia.

Com a navegação no Suez completamente suspensa, o custo de transporte quase duplicou nos últimos dias. As taxas para a indústria petrolífera subiram 70% até sexta-feira, mostrando bem como é que um navio encalhado devido a uma tempestade de areia e ventos fortes pode afectar toda a cadeia de valor e acabar por se fazer sentir no bolso dos próprios consumidores: o petróleo do mar do Norte manteve durante toda a semana a valorização de cerca de 6% que registou logo ao fim de 24 horas.

Com os seus 193,3 quilómetros de extensão, o canal do Suez encurta significativamente o transporte de bens entre a Ásia e a Europa, por exemplo. Em 2020, passaram por ali 4,4% dos barris diários de petróleo exportados por via marítima no planeta.

Calcula-se que o valor dos bens parados na região devido ao bloqueio já ultrapasse os dez mil milhões de dólares (cerca de 8500 milhões de euros). A seguradora alemã Allianz estimou prejuízos de 6000 a 10.000 milhões de dólares por semana de bloqueio.

Diversas indústrias, desde o comércio à manufactura, que estão em alerta devido ao bloqueio, que está a atrasar diferentes cadeias de abastecimento. Do café ao papel higiénico, dos semicondutores aos combustíveis como o Gás Natural Liquefeito ou o petróleo, o impacto será global, piorando ainda mais a situação de indústrias que praticam a gestão de stock just in time, como é o caso dos fabricantes de automóveis.