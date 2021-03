Verstappen confirma “domínio” Red Bull e conquista primeira pole de 2021

Max Verstappen e a Red Bull confirmaram este sábado, em Sakhir, o “domínio” sobre os Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas (segundo e terceiro), com o piloto holandês a garantir a primeira pole position de 2021, no Grande Prémio do Bahrein. Verstappen começa, assim, a temporada como terminou a anterior e conquistando a quarta pole da carreira, com 1m28,997 segundos, tempo que superou a melhor tentativa de Hamilton, por 0,388 segundos, e de Bottas, por 0,585s.

No momento da verdade, Charles Leclerc colocou o primeiro Ferrari na segunda linha da grelha, batendo o surpreendente AlphaTauri de Pierre Gasly e os McLaren de Daniel Ricciardo e Lando Norris.

Verstappen dominou todo o fim-de-semana, sendo o primeiro nos treinos livres e nas qualificações, ficando contudo isolado na luta com a Mercedes, já que Sergio Pérez caiu na segunda qualificação.

?? TOP TEN: END OF Q3 ??



1 VER ??

2 HAM

3 BOT

4 LEC

5 GAS

6 RIC

7 NOR

8 SAI

9 ALO

10 STR#BahrainGP ???? #F1 pic.twitter.com/gwinrytgFv — Formula 1 (@F1) March 27, 2021

Concluídos os treinos livres, sempre com Max Verstappen (Red Bull) no comando das operações, e já com a noite a fazer cair drasticamente a temperatura da pista, a qualificação arrancou com a “eliminação” dos dois Haas (Nikita Mazepin provocou duas bandeiras amarelas, a abrir e a fechar, com dois piões), do William de Nichola Latifi, do Alpine de Esteban Ocon e do Aston Martin de Sebastian Vettel, terceiro mais lento do pelotão.

A surpresa era Yuki Tsunoda (AlphaTauri), em segundo, atrás de Max Verstappen e à frente de Lewis Hamilton, com a Honda em destaque, embora Pierre Gasly (AlphaTauri) e Sergio Pérez (Red Bull) tenham cedido as posições a Charles Leclerc (Ferrari) e Daniel Ricciardo (McLaren), com Valtteri Bottas em 11.º.

Mesmo no fim, depois de ter estado em risco de falhar a segunda ronda qualificativa, Carlos Sainz ficou imobilizado na pista, com problemas rapidamente superados. O piloto espanhol fecharia mesmo a passagem à última e decisiva etapa de qualificação com o melhor tempo... um milésimo à frente do outro Ferrari, de Charles Leclerc, segundo, seguido de Hamilton.

Max Verstappen testou o composto macio, mas “abortou” a volta que lhe daria um tempo no topo a pensar no início de Grande Prémio com pneus médios. Sergio Pérez falhava a entrada no grupo da frente, caindo na segunda qualificação juntamente com os Alfa Romeo, o William de George Russell e o AlphaTauri de... Tsunoda.

Na discussão pelo assalto à pole position surgia Fernando Alonso (Alpine) sem grande alarido e Lance Stroll (Aston Martin), em esforço. O bicampeão mundial já nada pôde fazer, a não ser superar Lance Stroll nos 10 primeiros.