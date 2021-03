Mundial 2022: Portugal desperdiça vantagem de dois golos na Sérvia

A selecção portuguesa de futebol empatou com a Sérvia (2-2), em Belgrado, na 2.ª jornada da fase de grupos com vista ao apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, no Qatar. O campeão europeu chegou ao intervalo a vencer por 0-2, mas permitiu a igualdade, num jogo que terminou com um golo (mal) invalidado a Cristiano Ronaldo.

Diogo Jota, uma das seis novidades introduzidas por Fernando Santos face ao “onze” que defrontou o Azerbaijão, foi a grande figura do primeiro tempo. Aos 11’, inaugurou o marcador de cabeça e, aos 36’, repetiu a dose, após um cruzamento da direita de Cédric Soares.

A eficácia de Portugal na finalização dava-lhe algum conforto para encarar o segundo tempo, mas no primeiro lance após o intervalo a Sérvia reduziu, também de cabeça, no caso de Aleksandar Mitrovic. Foi o terceiro golo do avançado do Fulham nos dois últimos jogos.

A selecção portuguesa foi novamente à procura de dilatar a vantagem e, no mesmo lance em que ameaçou o 1-3, sofreu o empate. Numa jogada brilhante, os sérvios saíram da primeira zona de pressão com critério e, em tabelas sucessivas, chegaram à área adversária, onde surgiu Kostic a finalizar (61').

Os minutos seguintes foram de apuros para Portugal, que foi forçado também a reequilibrar-se com as entradas de Nuno Mendes (João Cancelo) e Renato Sanches (Sérgio Oliveira). Com uns 15 últimos minutos repartidos, e apesar das entradas de Jovic e João Félix, só se registou mais um lance de perigo. E de polémica, agravada pela ausência de videoárbitro nestes jogos de qualificação.

Aos 90+3’, Ronaldo desviou a bola do guarda-redes após cruzamento de Nuno Mendes e a bola ainda cruzou a linha de golo (as imagens televisivas mostram a bola a passar totalmente a linha de baliza), mas o árbitro não só não validou o lance, como ainda mostrou cartão amarelo ao capitão português, por protestos.

Na próxima terça-feira, Portugal defronta fora de portas o Luxemburgo, que neste sábado surpreendeu a Irlanda, com um triunfo por 0-1, no Grupo A.