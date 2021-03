Luxemburgo em festa. Fez cair a Irlanda no grupo de Portugal

Este resultado, com golo de um jogador nascido em Portugal, deu “festa rija” dos jogadores do Luxemburgo, em Dublin, e significa que, na próxima terça-feira, o Luxemburgo-Portugal terá a liderança do grupo em jogo.

O desenvolvimento do futebol, dos jogadores e da selecção luxemburguesa nos últimos anos tem sido evidente, até pelos desempenhos na Liga das Nações, mas, em 2021, ainda será notícia que a República da Irlanda perca em casa frente ao pequeno país da Europa Central.

Neste sábado, o jogo do grupo A de qualificação para o Mundial 2022 – o de Portugal – deu triunfo dos luxemburgueses, por 1-0 (golo de Gerson Rodrigues, aos 86’), naquele que foi apenas o sexto triunfo do país em qualificações para Mundiais.

Foto Zerozero

Este resultado, com golo de um jogador nascido no Pragal, deu “festa rija” dos jogadores do Luxemburgo, em Dublin, e significa que, na próxima terça-feira, o Luxemburgo-Portugal terá, de forma surpreendente, a liderança do grupo em jogo.

Dos restantes grupos destaque para o G, um dos teoricamente mais equilibrados, no qual Países Baixos e Noruega já somaram tropeções, ao contrário da Turquia e de Montenegro, que seguem invictos.

Os turcos voltaram a vencer neste sábado, superando os escandinavos por esclarecedores 3-0, em Málaga (mudança do palco pelas restrições de voos), com golos de Tufan (4’ e 59’) e Soyunçu (28’).

A presença de Erling Haaland no ataque norueguês foi insuficiente para travar a Turquia, que tem a companhia de Montenegro no topo ao agrupamento. Os balcânicos venceram Gibraltar por 4-1, num desfecho já esperado, tal como se esperava a vitória dos Países Baixos frente à Letónia – marcaram Berghuis (32’) e Luuk de Jong (69’) no triunfo por 2-0.

Por fim, nota para dois empates algo surpreendentes. A poderosa Bélgica não conseguiu contrariar o factor casa da República Checa e saiu de Praga com um empate a um golo (Provod e Lukaku marcaram), enquanto a Eslováquia permitiu que Malta lhe tirasse pontos importantes.

O empate a dois golos, em Trnava, deixa o grupo H bastante confuso, já que apenas a Rússia (2-1 à Eslovénia, com bis de Dzyuba) venceu os jogos disputados. Eslovénia, Croácia e Eslováquia, os principais rivais dos russos, já tropeçaram nesta qualificação.