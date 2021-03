Garcia apura-se com hole-in-one, Kevin Na elimina DJ

Fazendo parte do Grupo 8, o espanhol venceu os dois primeiros encontros e tinha o seu destino nas próprias mãos no terceiro: bastava-lhe ganhar ou empatar com Matt Wallace para se apurar para os jogos de eliminação directa. Mas perdeu. Westwood derrotou Tyrrel Hatton. Empatados na frente com 2 pontos, Garcia e Westwood tinham de ir a desempate.

No play-off, Garcia meteu dois putts de comprimento considerável para se manter em jogo e no quarto, jogado no buraco 3, um Par 3 de 146 metros, “Obviamente muito contente por isso. Tenho pena por Lee, que lhe preguei duas partidas esta semana, no primeiro dia e hoje [ontem], mas infelizmente um de nós tinha de perder”, disse Garcia, que na jornada inaugural batera Westwood no match entre ambos.

Outro momento de destaque nesta prova dos World Golf Championships foi a vitória de Kevin Na sobre o n.º 1 mundial Dustin Johnson, no Grupo 1. Teve um caso. No buraco 11, DJ falhou um putt para birdie e para ganhar o buraco, enquanto Na tinha um putt de menos de um metro para o par. Sucedeu que DJ recolheu de imediato a bola, sem que Na lha tenha dado.

Com isto, incorria numa penalidade, facto para o qual Na, sem a reclamar, lhe chamaria a atenção, com DJ a aceitar mas de forma relutante. A verdade é que isto perturbou o n.º 1 mundial: no buraco seguinte bateu um shot para água deixando o match empatado. Ainda partiria para os últimos dois buracos a ganhar por 1 up, mas Na fez birdies nos 17 e 18 para ganhar o encontro de forma sensacional, embora para de lhe nada servisse visto que perdera os dois primeiros.

O vencedor do Grupo 1 seria o escocês Robert MacIntyre, que, depois das vitórias sobre Na e do empate com DJ, empatou com Adam Long, para um total de 2 pontos. De referir que, nesta fase de grupos, apuravam-se para a fase seguinte os primeiros classificados dos 16 grupos em discussão, cada um dele composto por quatro jogadores.

O critério de entrada na prova são os 64 primeiros do ranking mundial, sendo que houve cinco jogadores dentro deste lote que não participaram: Brooks Koepka, Adam Scott, Justin Rose, Gary Woodland e Tiger Woods. Foram substituídos pelos jogadores imediatamente acima na tabela, para completar o quadro de 16 grupos da primeira fase, na qual a vitória valia um ponto e o empate meio ponto. No sábado, jogam-se os “oitavos”, de manhã, e os “quartos”, de tarde. Domingo as meias-finais e a final.

Estando presente 19 jogadores do top-20 do ranking mundial (Koepka, 12.º, foi o único ausente), restou apenas um em prova: o espanhol Jon Rahm, n.º 3 mundial. O que é surpreendente, mas nada a que o match play não nos tenha habituado. Pelo caminho ficou também o detentor do título: Kevin Kisner venceu as suas duas primeiras partidas, cedendo na terceira ante Matt Kuchar, campeão em 2013 e o único jogador que venceu as três partidas na fase de grupos em round roubin.

Os encontros dos oitavos-de-final são os seguintes, em parêntesis a posição hierárquica dos jogadores no quadro dos 64 participantes.

Tommy Fleetwood (21) vs. Dylan Frittelli (64)

Billy Horschel (32) vs. Kevin Streelman (53)

Sergio Garcia (39) vs. Mackenzie Hughes (48)

Robert MacIntyre (41) vs. Victor Perez (31)

Scottie Scheffler (30) vs. Ian Poulter (60)

Jon Rahm (3) vs. Erik van Rooyen (62)

Brian Harman (54) vs. Bubba Watson (55)

Jordan Spieth (49) vs. Matt Kuchar (52)

