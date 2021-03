O teatro está a abraçar o online — e quer que ele seja “um novo palco”

Há um ano, os teatros fecharam as portas e atiraram os palcos para os nossos ecrãs. Para criadores e instituições, o primeiro confinamento foi sinónimo de descobrir no online outras formas de resistência, de encontrar a proximidade possível no distanciamento. Companhias desenterraram parte do seu arquivo, equipamentos desenvolveram conteúdos alternativos para as plataformas digitais, uns mais rudimentares do que outros. Transmitiram-se espectáculos via lives nas redes sociais. A reacção, para o público e para os próprios artistas, foi quase consensual: o streaming não substituía a experiência física — não era suposto sequer tentar aspirar a tal —, mas era melhor do que nada.