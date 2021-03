A melancolia doce de uma música para esperar a vida

Brasileira a viver em Paris, Dom La Nena gerou um disco durante a gravidez, em que todos os sons vêm da sua voz, do seu violoncelo e até do bater do coração da filha ainda por nascer. Nome: Tempo .

Há uma espécie de misterioso encantamento que se desprende do mais recente disco, o quarto, de Dom La Nena, Tempo. Podia corresponder a um sentimento gerado durante a espera imposta pela pandemia, pela reclusão, pelo afastamento forçado do público. Mas essa percepção é enganosa. A espera que gerou este disco foi outra: a de uma nova vida em gestação. Dom La Nena criou e gravou a maioria das canções durante a sua gravidez e as interrogações que o disco coloca têm a ver com essa espera. A doce melancolia que exala do disco justifica-se ainda pelo método: foi ela que cantou, tocou e produziu tudo.