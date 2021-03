Glória ou horror: que história vão contar os nossos fósseis?

O leitor acorda. Dormiu num colchão assente num estrado com alumínio. Corta o pão com uma faca com cabo de plástico, bebe leite guardado num pacote de plástico do tabuleiro de plástico da porta do frigorífico, lava os dentes com uma escova feita de plástico – ao longo do dia, vai usar dezenas de outros objectos com plástico, muitos deles feitos a partir de petróleo, extraído a partir de buracos profundos na terra. Da sua casa faz-se à estrada. Desloca-se de carro, que emite dióxido de carbono para a atmosfera, em direcção ao emprego, uma dezena de andares de vidro, metal, plástico e cimento apontados ao céu.