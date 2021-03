A covid-19 e sequelas roubaram-lhe mais de um ano. Rui regressou “finalmente” a casa

Esteve seis meses confinado a uma cama de cuidados intensivos por causa da covid-19, outros seis a recuperar das marcas que a doença deixou. É o doente no mundo que mais tempo esteve ligado à ECMO, uma máquina que substitui os pulmões, e sobreviveu. A recuperação ainda será longa, mas está mais perto do fim: o tão esperado regresso a casa de Rui aconteceu esta semana.

A covid-19 roubou um ano completo a Rui Ribeiro. Entre passagens por hospitais e centros de reabilitação, foram 365 dias, nem mais nem menos, aqueles que passou fora de casa. Esta semana teve, “finalmente”, alta do local onde esteve, desde Novembro, a recuperar das muitas sequelas que a doença deixou.

Agora, já uns dias depois do tão aguardado regresso a casa e de cumpridos os principais desejos (ver a esposa e o filho e comer bacalhau na brasa), Rui conta que o fim de 2020 lhe parecia um beco sem saída no que toca à recuperação da mobilidade que perdeu. Mas 2021 chegou e começou a ver sinais de que “estava a dar a volta”.

“Até ao final do ano não houve muita evolução, era mais um trabalho na marquesa e apesar de serem exercícios que me custavam imenso não estava a ver resultados. Em Janeiro, comecei a ter mais força nas pernas, a conseguir sentar-me e levantar-me”. Poucas semanas depois, o comercial trocou (ainda que por curtos períodos de tempo) a cadeira de rodas pelo andarilho. “Fomos fazendo exercícios que me obrigavam a caminhar, mesmo que com bastante dificuldade”, diz.

Foto nelson garrido

Foto nelson garrido

O paciente que esteve mais tempo ligado ao ECMO em todo o mundo

Mas recuemos uns meses. Aos 54 anos, era uma pessoa saudável. Não faz parte de um grupo de risco e não tem nenhuma doença crónica. Ainda assim, é agora considerado um “caso extremo” de covid-19. Foi hospitalizado, mas mesmo com um ventilador a ajudá-lo a respirar não estava melhorar. Por essa razão, teve de estar ligado ao ECMO, um dispositivo que durante quase cinco meses lhe substituiu, numa primeira fase, os pulmões e, numa segunda, o coração.

Muitos meses depois do teste que confirmou que estava infectado, o funcionário comercial continua a saber de cor as “contas da sua doença”. Uma infecção em Março de 2020, seis meses nos cuidados intensivos, quatro que passou ligado ao ECMO, três hospitais até chegar ao Centro de Reabilitação do Norte (CRN), em Gaia, em Novembro. Desde essa altura e até esta terça-feira (dia em que teve alta) esteve a completar um programa de reabilitação intensiva.

Rui é, segundo Roberto Roncon,​ coordenador do centro de referência de ECMO do São João, o hospital onde passou mais de metade do último ano, o paciente que mais tempo esteve ligado a esta máquina no mundo — e sobreviveu, um caso que é “surpreendente”.

Apenas uma pequena parte dos pacientes precisa deste aparelho, mas para os que estão em estado mais grave é um salva-vidas. Todo este tempo que passam ligados a máquinas que fazem funções que os órgãos já não conseguem (e as restantes que passam, confinados a uma cama, a recuperar) deixa sequelas. Rui, em particular, perdeu mais do que doze meses para a covid-19. A doença também lhe deixou uma lesão nervosa periférica nos nervos que controlam as pernas e é por isso que (ainda) não consegue andar.

Foto Rui Ribeiro quando ainda estava em reabilitação no CRN Adriano Miranda

Foto Rui, já em casa nelson garrido

Uma alta em forma de pacto

A ideia de quem o acompanhou no CRN era que fosse para casa “minimamente autónomo”. E isso significava levantar-se da cadeira de rodas e andar com o andarilho sempre que possível, algo que Rui vai tentando fazer. “Faço as coisas mais básicas. Sair da cama, ir à casa de banho, andar pela casa. Quando acordei no São João não sentia nada do joelho para baixo, mas hoje já tenho alguma sensibilidade até meio das pernas. Nos pés é que não sinto mesmo nada. É um processo de recuperação longo que pode demorar cerca de dois anos”. Mas qualquer passo é uma pequena (grande) vitória para Rui. Quando acordou, por exemplo, nem calçar-se ou apertar os atacadores sozinho conseguia e até teve que aprender a pegar numa caneta e escrever.

Ter alta exactamente um ano depois de dar entrada no Pedro Hispano, em Matosinhos, o primeiro hospital por onde passou, não foi nenhum acaso. Foi “mais ou menos combinado” com quem o acompanhou no centro de reabilitação para marcar uma data que, pelas piores razões, será inesquecível.

Rui, que está, nesta tarde de sexta-feira, a aproveitar o sol na varanda e a cumprimentar quem passa na rua (e que fez questão de o partilhar), diz que tirou “uma semana de férias” entre a alta e o regresso à fisioterapia, que agora fará em regime de ambulatório no São João. Voltar a casa foi “uma alegria”, mas também trouxe novos desafios e a reabilitação continua a ser necessária.

Foto nelson garrido

“Para tomar banho é complicado, tenho sempre receio de cair, já não tenho os médicos e enfermeiros para me acudirem em tudo. A primeira noite que dormi na minha cama também foi difícil porque não arranjava posição confortável”, diz. Mas há obstáculos que não conhecia e que vieram com a cadeira de rodas. “Ouvia falar na televisão, mas não tinha noção. Ainda ontem fui dar um passeio e deparei-me com imensas dificuldade só no quarteirão onde vivo. Antes nem as notava. Buracos na rua, carros mal estacionados. Pude ver e viver aquilo pelo que muitas pessoas passam”.

Entretanto, Rui ganhou coragem e já voltou ao São João. Visitou a unidade onde esteve internado, até reconheceu a cama “dois”, que o acolheu durante tantos meses, e voltou a ver quem também não o esqueceu. “Nunca pensei que tivesse tanta gente que me desejasse saúde e boa sorte. Dentro do que me aconteceu, também tive sorte com quem cuidou de mim. Nunca os vou esquecer”, conta, quase em lágrimas.

Não há como não lembrar, todos os dias, os grandes objectivos pelos quais ainda luta. São os mesmos desde que adoeceu: melhorar, voltar a andar, regressar ao trabalho. Mas há outros, mais pequenos, que faz questão que também aconteçam. “Ainda me falta cumprir uma promessa. Quando voltar a andar e a trabalhar vou levar-lhes uns jesuítas e limonetes de Santos Tirso. Eles não se esqueceram e eu também não. Vou cumprir”.