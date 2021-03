Covid-19 em Portugal: mais cinco mortes e 488 infectados. Rt sobe para 0,93

Portugal registou mais cinco mortes e 488 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde.

Há menos 26 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 669 pacientes hospitalizados com covid-19. Por outro lado, regista-se mais uma pessoa com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 155.

Recuperaram da doença mais 891 pessoas, contabilizando-se agora um total de 771.339 recuperados. Há ainda a registar menos 408 casos activos de infecção, num total de 31.540.

Divulgados no boletim desta sexta-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de quinta-feira. No total, o país contabiliza 16.819 óbitos por covid-19 e 819.698 casos confirmados desde Março.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o Rt (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, a reabertura da sociedade e da economia poderá ser travada ou revertida.

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional subiu para 0,93. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 75,7 novos casos se for considerado todo o país — o continente regista um valor ligeiramente abaixo: 66,8 novas infecções por 100 mil habitantes.

O Governo irá apenas decidir o avanço do plano de desconfinamento para a próxima etapa, prevista para 5 de Abril, no próximo dia 1 (quinta-feira), anunciou esta sexta-feira a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros.

A ministra destacou que o Rt aproxima-se de forma “muito significativa” de 1 e que é preciso “cautela no processo de desconfinamento”. Porém, afirmou que ninguém fará das linhas da matriz de risco para desconfinar “absolutos travões”, embora tenha notado que ultrapassar o Rt de 1 poderá abrandar o ritmo de reabertura do país.

“Neste momento”, não “parece possível um recuo” no desconfinamento programado, mas pode haver uma pausa, se os indicadores assim o recomendarem. É preciso esperar pela avaliação que será feita pelo Governo a 1 de Abril, concluiu a ministra.