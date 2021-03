“Rui Rio tem o complexo do herói, salvador disto tudo”

O PSD propôs que seja obrigatório que deputados e titulares de cargos públicos declarem, no seu registo de interesses, se pertencem a associações e organizações “discretas” como a maçonaria. Que lhe parece esta proposta?

Como é do conhecimento público, há muitos anos estive na maçonaria. Não passei por lá. Hoje, estou completamente desligado, mas esta dupla qualidade confere-me algum conhecimento de causa. Quando se fala da proposta do PSD o que se devia estar a falar é da proposta de Rui Rio. É uma proposta que tem tudo a ver com o próprio Rio e pouco a ver com a história do PSD. Neste caso, Rio está a ser vítima dele mesmo. O seu percurso político é feito sempre na base de um antagonismo permanente, de tentar encontrar um inimigo. Não vive sem ter um inimigo. Existem pessoas assim. Quando foi secretário-geral do PSD, fez uma sangria desgraçada só pelo facto de ver inimigos imaginários na estrutura [do partido]. Na Câmara do Porto, fez dos agentes culturais e do maior clube da cidade os seus maiores inimigos durante anos. Na liderança do PSD, fez da oposição interna a justificação para o seu fraco progresso. Nas últimas semanas, atacou de forma despudorada o autarca da maior câmara do PSD, Carlos Carreiras, e quando apresenta o candidato autárquico ao Porto faz um ataque ao companheiro de partido e seu apoiante, Paulo Rangel, pelo facto de ele não ter querido assumir o risco [de se candidatar à Câmara do Porto]. É uma permanente necessidade de encontrar um inimigo para se poder motivar, uma necessidade quase obsessiva de querer passar a imagem de que é muito corajoso e destemido, o que fala sem medo, o herói que salvará o PSD e o país. É tanta a necessidade de ser um herói que, quando não existe um inimigo, ele tem a necessidade de o criar.