Lista de Moedas dá segundo lugar ao CDS e terá três independentes

A coligação autárquica liderada pelo social-democrata Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa terá um nome do CDS como número dois, seguido de um independente, apurou o PÚBLICO. As negociações entre os dois partidos sobre a distribuição de lugares nas listas terminaram, esta sexta-feira, com um desfecho que deixou satisfeitas as duas partes. Carlos Moedas considerou que as conversações foram concluídas com “enorme sucesso”.