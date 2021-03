António Oliveira prepara a despedida das quatro linhas do ecrã

Rui Rio disse que António Oliveira já “não tem nada a ver com o futebol” e António Oliveira vai ajudar a tornar essa proclamação mais verdadeira. O ex-jogador e seleccionador nacional, que o PÚBLICO tentou ouvir, ainda participa no Trio D'Ataque deste domingo à noite, na RTP3, mas despede-se, em princípio uma semana depois do programa e do comentário televisivo, para vestir a camisola de candidato do PSD à Câmara de Gaia. Será mais uma das muitas que tem vestido nos campos e na vida, algumas de forma discreta.