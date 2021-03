Estás à procura de emprego? A Sonae tem 67 vagas de estágio

Está aberta mais uma edição do programa Contacto do grupo Sonae (proprietário do PÚBLICO), uma experiência de estágio remunerado que pode desencadear um processo de contratação mais permanente. As 67 vagas de estágio em causa são vocacionadas para finalistas de licenciatura e mestrado “que ambicionem ter acesso aos melhores líderes e que pretendam desenvolver competências ambidextras, bem como construir uma rede alargada de networking”, pode ler-se no site. ​Comunicação, engenharia, matemática, design, tecnologias de informação, gestão, computação, física, economia, estatística, análise de dados, finanças ou marketing estão entre as áreas disponíveis para estágios, com um valor de remuneração mensal “superior a mil euros”.

As candidaturas já se encontram abertas e terminam a 8 de Abril. O processo de selecção é feito, à semelhança de 2020, inteiramente online. Depois de preenchida a candidatura e de ultrapassado um conjunto de provas com o objectivo de avaliar as competências, a Sonae selecciona um grupo “entre 120 a 150 candidatos” para participar no “Assessment”, que se realiza em Abril: um encontro virtual com os líderes das empresas, uma entrevista em formato pitch ou um conjunto de entrevistas finais são algumas das etapas. Os 67 finalistas são conhecidos em Maio. O estágio inicia-se em Setembro e tem a duração de nove meses.

Terminado este tempo, e avaliado o perfil e nível de desempenho do candidato, “é geralmente feita uma proposta para o estagiário continuar na equipa ou na empresa”, explica ao P3 Ana Vicente, responsável pelo departamento de Pessoas e Liderança do grupo. “O tipo de vínculo contratual estabelecido depende das necessidades da empresa e do interesse do candidato, podendo tratar-se de um contrato com ou sem termo.”

Os valores salariais serão acordados com os candidatos e dependerão da função exercida pelos mesmos, assim como o grau de experiência e currículo.

