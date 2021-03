Do interior às ilhas, há projectos e associações juvenis a dar voz a quem não costuma ser ouvido

Nascidos e criados em vilas e cidades longe do Porto e de Lisboa, jovens criam projectos e associações para dinamizarem a terra natal. Isso traduz-se em números: entre 2011 e 2018, houve um aumento de 732 associações juvenis inscritas no Registo Nacional do Associativismo Jovem. Ainda assim, “cada vez mais se alimentam” as desigualdades entre territórios.