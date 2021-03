A Magnum celebra a imprevisibilidade da vida em fotografias inesperadas

Acidentes felizes, reviravoltas imprevisíveis, dão origem, não raramente, a fotografias memoráveis. "Durante mais de sete décadas, os fotógrafos da Magnum documentaram e testemunharam eventos que mudaram nações, sociedades, povos, de formas, então, completamente imprevisíveis", pode ler-se no comunicado que a cooperativa de fotógrafos dirigiu ao P3. "Desde que foi inventada, a fotografia tem sido associada ao inesperado: documenta temas sub-explorados, regiões longínquas e sub-representadas, gera imagens que capturam aquele instante em que a gravidade parece ter deixado de existir."

As obras que a Magnum disponibiliza para venda, no seu site, a propósito do novo evento online Magnum Square Print Sale, que termina a 28 de Março, foram escolhidas pelos seus fotógrafos por conterem alguma dessa "magia do inesperado". O que, para cada um, tornou a imagem especial pode ler-se nas legendas de cada fotografia, escrita na primeira pessoa por cada autor. "Por vezes, a vida atira-te para dentro de cenários de incongruência que um fotógrafo veloz se limita a registar." Elefantes que marcham diante da Torre Eiffel, corvos que aprenderam a acender fósforos, crianças norte-coreanas que, ao contrário dos pais, olham os estrangeiros sem pudor, aquele beijo que surge, inesperado, diante da lente, todos esses são momentos que a Magnum partilha, agora, através 15 destas imagens.