Há um navio encalhado no Suez a trocar as voltas ao mundo. Logo, há memes

Passaram-se quatro dias desde que um porta-contentores ficou encalhado no Canal do Suez, uma via de circulação essencial para transportar petróleo para o Médio Oriente. O navio, MV Ever Given, com 219 mil toneladas, 400 metros de comprimento e 59 de largura está atravessado no canal, e é possível que assim possa ficar durante semanas — e as consequências económicas já se fazem sentir. O que para a Internet não deverá ser propriamente um problema: significa mais tempo para explorar o potencial de memes da situação.

Uma imagem dos dois trabalhadores e da pequena escavadora tem sido o terreno mais fértil para a criatividade. A desproporção entre a pequena máquina e o gigante navio é, por exemplo, a comparação perfeita entre "a depressão e ansiedade provocada pela covid-19" e o que a tão receitada "caminhada ao ar livre" efectivamente resolve. E até já há uma conta no Twitter dedicada aos trabalhadores: Guy With the Digger at Suez Canal. A biografia: "A tentar o meu melhor. Sem promessas." Pelo menos os memes estão a resultar.