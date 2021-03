Para onde vamos e o que nos espera?

Segundo tomei conhecimento – e certamente não terei sido só eu - a Organização Mundial de Saúde alertou que os contágios, por outras variantes do vírus, continuam a crescer na Europa pela terceira semana consecutiva e adverte para o perigo do levantamento precipitado das restrições nos países onde a situação melhorou, na medida em que só um número reduzido da população já foi vacinada. Mas o que é verdadeiramente preocupante é que surgiram recidivas da doença em pessoas que foram vacinadas. Face ao proverbial optimismo do nosso primeiro-ministro, não haverá necessidade de tomar medidas mais cautelosas? A Europa registou, na semana passada, mais de 1,2 milhões de novos casos e o número de mortes superou os 900.000, o que significa que por semana morreram 20.000 pessoas por covid. E se nos situarmos na Europa Central, os Balcãs e os países bálticos que conseguiram algum êxito na contenção da primeira vaga, presentemente a incidência de novos casos, hospitalizações e mortes está a aumentar. Por isso, para onde vamos e o que verdadeiramente nos espera? Será que os riscos estão aumentando relativamente aos benefícios que a vacinas proporcionam? Será que todas as vacinas produzidas são realmente eficazes?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A Hora Mais Negra

O livro e o filme com este título, popularizam a história das horas dramáticas que antecederam a decisão de Churchill, de recusar negociar com a Alemanha Nazi ou seja de pactuar com o Mal absoluto que assolava vitorioso a Europa. Então, alguns, nomeadamente em Portugal, pactuaram com esse Mal, ou por interesse ou por afinidade ideológica. Reza a história que fora de Portugal alguns dos que lucraram com esta cumplicidade maligna ou foram no fim da guerra julgados, ou foram colocados em “listas negras” como parias indesejáveis para o intercâmbio internacional. Vem isto a propósito, das opções, que na “Hora mais Negra” da troika vivida em Portugal, os governantes foram levados a tomar, entregando os destinos dos conglomerados nacionais nomeadamente da produção e distribuição de energia e dos seguros, para falar só nestes sectores estratégicos, aos interesses do expansionismo totalitário Chinês. Numa altura que estes protagonistas vendem barragens avulso, a História dirá se os autores destas opções virão um dia a ser acusados ou punidos.

Carlos Caldas, Lisboa

Fórmula 1 sem público é atentado ao Algarve

Depois da nova ponte do Douro, o Governo de Costa, que, felizmente, não vai durar muito, brinda-nos com outra decisão absurda - proibir público no Grande Prémio de Fórmula 1, a efectuar em Portimão, a 2 de Maio, pela segunda vez consecutiva. Além de impossibilitar nova movimentação de cerca de 40 milhões de euros, que se registou o ano passado, o Governo desfere sério golpe nas aspirações algarvias, mais do que legítimas, em terem um ano turístico que assinalasse a tão desejada recuperação do sector. Não está provado que estas proibições de público tenham os efeitos sanitários pretendidos, porque em 2020, com público, não houve, longe disso, consequências alarmantes nem negativas, sequer. A ausência de espectadores é um tiro no pé e só faço votos para que esta decisão anunciada não seja a definitiva. Uma nota final: Costa diz que a nossa direita não tem ideias, o que não está provado, mas, para ter ideias como as do primeiro-ministro, talvez seja mesmo melhor primar pela ausência delas. Pelo menos, não se causam tantos prejuízos ao país e aos portugueses.

Simões Ilharco, Lisboa

Comandos

Já não é primeira vez que abordo o trágico e doloroso caso da morte de dois “comandos,” em exercícios no Campo de Tiro de Alcochete, tragédia que vergonhosamente se arrasta há quatro anos. É verdade que, seja qual for a sentença não lhes trará a “vida”, mas ao menos serviria para os responsáveis do trágico acontecimento, além das sanções imediatas, procederem de forma mais responsável em eventuais situações. Tanto quanto se sabe, os apontados como culpados são militares graduados e por isso com maiores responsabilidades. Note-se que esta trágica ocorrência se passou em estado de paz e não de guerra. Alguém foi culpado e não foram só as condições atmosféricas, pelo que tem que haver sanções, seja para quem for.

Carlos Leal, Lisboa