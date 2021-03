Disse-me uma vez uma ucraniana que não “gastava gás com gato": dava-lhe carne crua. Fiquei chocado até me lembrar que nós também não gastávamos gás com gato e que, de resto, só conhecia uma pessoa que gastava gás com gato, com cão, com pombo e com qualquer bicho que tivesse fome, por ser uma santa.