Transportadoras procuram rotas alternativas ao Suez onde um navio continua encalhado

Petroleiros começam a ser desviados para percursos mais longos, ao mesmo tempo que o bloqueio da via, uma das mais importantes para o comércio marítimo do mundo, já fez disparar as taxas cobradas pelas empresas de transporte.

Prosseguem as operações para desencalhar o porta-contentores que desde terça-feira bloqueia a via de circulação por onde passa 10% do comércio marítimo mundial, com o proprietário a dizer esta sexta-feira que quer vê-lo libertado até “amanhã à noite, hora japonesa” (mais nove horas do que em Portugal), admitindo que não pode garantir que isso aconteça.

Com o tráfego parado nos dois lados do Canal do Suez a acumular-se – mais de 200 navios com uma carga conjunta estimada em mais de oito mil milhões de euros –, sete petroleiros que transportam gás natural liquefeito (LNG) já foram desviados das suas rotas esta sexta-feira, adianta o jornal The Guardian.

Um dia depois de uma das empresas especializada em dragagem chamada para avaliar a situação ter dito que os trabalhos para retirar o MV Ever Given, que ficou atravessado e bloqueia totalmente a passagem, podem demorar semanas, a empresa proprietária do porta-contentores, a japonesa Shoei Kisen, disse que pretende ter o navio desbloqueado “até amanhã à noite”. Isto ao mesmo tempo que repetia não ter “uma estimativa sobre quando as operações serão bem-sucedidas”.

O gigante MV Ever Given – 219 mil toneladas, 400 metros de comprimento e 59 de largura –, um navio de uma nova categoria de porta-contentores de grandes dimensões, terá encalhado devido a uma combinação de vento e tempestade de areia. Inicialmente, a Autoridade Egípcia do Canal do Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo, parecia acreditar que seria rapidamente retirado do local, mas na quinta-feira suspendeu temporariamente a navegação.

Completamente preso na areia, como mostram as imagens mais aproximadas que têm sido disponibilizadas, o navio tem demasiado peso para ser arrastado por rebocadores e a areia tem estado a ser extraída em seu redor. “Poderemos ter de trabalhar numa combinação para reduzir o peso, retirando contentores, petróleo e água do navio, rebocadores e dragagem de areia”, explicava o director de uma das empresas chamadas o local.

Um responsável da Autoridade Egípcia disse entretanto à Associated Press que a operação para desencalhar o navio é “muito complicada e sensível” e tem de ser feita “com cuidado extremo” para evitar “quaisquer complicações” que possam prolongar o encerramento do canal.

Dos sete petroleiros com LNG que estão a ser desviados, três receberam ordens para prosseguir pela rota mais longa à volta do contente africano, através do Cabo da Boa Esperança, segundo a empresa de tratamento de dados Kpler. De acordo com a mesma fonte, citada pelo Guardian, a maioria dos navios petroleiros que tinha como destino o Canal do Suez já está a ser desviada. “Um total de 16 navios com LNG que planeavam passar no Suez serão afectados se o congestionamento persistir até ao fim desta semana”, diz Rebecca Chia, analista da Kpler, sediada em Singapura.

A transportadora internacional Maersk disse esta sexta-feira que está a “procurar alternativas” para os nove porta-contentores que tem nas filas no Suez. “Toda a gente está a fazer planos de contingência”, afirmou à CNN Peter Sand, director de análise de navegação na BIMCO, a maior associação que representa proprietários de navios.

Entretanto, as taxas exigidas pelas empresas de transporte marítimo que operam entre a Ásia e a Europa já registam subidas acentuadas. No caso do transporte de petróleo, as taxas aumentaram mais de 70% dos últimos dias – o Suez é essencial para transportar petróleo do Médio Oriente. Já antecipando as dificuldades no fornecimento e o aumento dos custos do seu transporte, o preço do petróleo também têm vindo a subir.

Custos difíceis de calcular

“O bloqueio do Canal do Suez pode parecer um problema local, mas na verdade é uma situação de importância mundial, já que mais de 10% do comércio global passa pela estreita via em águas egípcias”, nota David Smith, director do departamento de responsabilidade civil marítima na firma de advogados McGill and Partners, ouvido pelo diário El País. “Isto é altamente prejudicial para os que enviam, recebem e transportam carga.”

No sector do comércio marítimo e das seguradoras, já começaram as especulações sobre os pedidos de indemnização a que a empresa proprietária do Ever Given terá de responder. Não só por parte das empresas com navios bloqueados atrás do porta-contentores mas pela própria Autoridade Egípcia, sendo o canal uma das principais fontes de entrada de divisas estrangeiras no Egipto.

“A interrupção terá um preço elevado. Alguns na indústria mencionam um valor de 100 milhões de dólares”, diz Smith. “Mas a factura final, que incluiria as indemnizações por atrasos, a perda de ingressos para o Canal do Suez, os possíveis danos à carga e o custo de desencalhar o navio, será muito maior”, alerta.