Mortes de migrantes a tentar chegar à Europa aumentaram em 2020

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de migrantes que desapareceu no mar ao tentar alcançar a Europa aumentou face ao ano de 2019. O ano passado morreram pelo menos 2300 pessoas nas várias rotas marítimas migratórias, valores que continuam a ser “assustadoramente altos”, apesar da pandemia da covid-19. E este crescimento da mortalidade aconteceu num ano em que o número de migrantes de requerentes de asilo que chegaram à Europa foi o mais baixo da última década.

Segundo os dados da OIM, reunidos através do projecto Missing Migrants, divulgados esta sexta-feira, as 2300 mortes documentadas em 2020 superam as 2095 registadas em 2019 e são ligeiramente inferiores às de 2018, onde morreram 2344 migrantes a tentar alcançar a Europa.

Cerca de 92% dos migrantes entraram de forma irregular na Europa por via marítima, muitas vezes em travessias feitas em embarcações precárias.

As três grandes rotas migratórias do Mediterrâneo são a do Mediterrâneo Oriental (da Turquia para a Grécia), do Mediterrâneo Central (da Líbia para Itália e Malta) e do Mediterrâneo Ocidental (de Marrocos para Espanha). Destas, a rota Central foi a mais letal no ano passado, contabilizando 984 mortes.

A rota da África Ocidental em direcção às ilhas Canárias viu um aumento de 750% na chegada de migrantes em 2020, na sequência de controlos mais rígidos nas fronteiras e de intercepções no Mediterrâneo por países do norte de África. Nesta rota morreram pelo menos 849 migrantes, adiantou a agência.

Ainda assim, a OIM alerta para a possibilidade de os números serem superiores, uma vez que, nos casos conhecidos como os das “embarcações fantasmas” ou dos “naufrágios invisíveis”, as vítimas acabam por desaparecer sem deixar rasto. Só em 2020, pelo menos 19 destas embarcações fantasmas e 571 pessoas desapareceram no Atlântico e no Mediterrâneo.

“Estes casos são extremamente difíceis de detectar, quanto mais verificar”, sendo “mais uma indicação de que o número real de mortes em rotas marítimas para a Europa é muito maior do que o indicado pelos dados disponíveis”, sublinhou o relatório.

Num comunicado divulgado pela organização, Frank Laczko, director do Centro Global de Análise de Dados sobre Migração da OIM (GMDAC), disse que “ninguém deveria ter de arriscar a vida para fugir da violência ou da instabilidade, ou simplesmente para procurar uma vida melhor”.

Acrescentou, ainda, que “será importante nas actuais discussões entre a União Europeia (UE) e os países africanos darem prioridade a uma acção concertada para salvar vidas e acabar com esta crise de mortes em curso”.