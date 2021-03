Bloqueio no Canal do Suez pode colocar em risco o café instantâneo

Entre os maiores produtores de café robusta, apenas o Brasil e a Costa do Marfim não usam o canal egípcio, onde está encalhado o Ever Given , para fazer chegar os seus produtos aos grandes consumidores europeus.

O navio que está a bloquear a passagem num dos mais importantes pontos de estrangulamento marítimos do mundo não está apenas a refrear as remessas de petróleo e de gás natural liquefeito, mas também os contentores de café robusta – o tipo de café usado pela Nescafé, por exemplo. É a Europa quem está a ser mais afectada, uma vez que as suas importações cruzam o Suez, mas o impacto sentir-se-á globalmente, à medida que os atrasos no transporte deste produto acentuarem a falta dos porta-contentores que suportam os mercados da alimentação.