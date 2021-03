Na Ponte 25 de Abril não se escapa à fiscalização. “A maior parte vai trabalhar”, mas há quem “não conheça a lei”

A maioria das pessoas que cruzou a Ponte 25 de Abril, esta segunda-feira, tinha uma justificação válida para o fazer: ia trabalhar, a consultas ou levar os filhos à escola do outro lado do rio. As autoridades notam uma maior consciência da parte dos portugueses, mas ainda há quem ignore a lei. A PSP inspeccionou mais de 300 condutores nesta sexta-feira, mas houve registo de apenas uma multa.