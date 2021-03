Rua da Alfândega, em Lisboa, vai entrar em obras para ter piso novo

Há duas semanas, a Carris alterou o percurso de algumas carreiras que passam junto à Praça do Comércio devido ao mau estado de conservação do piso. Câmara diz que obras começarão para a semana e vão durar 55 dias.

A Rua da Alfândega, na baixa lisboeta, vai começar a ser repavimentada a partir da manhã da próxima segunda-feira devido ao mau estado de conservação do piso no troço entre as ruas dos Arameiros e a dos Fanqueiros, o que vai implicar alterações na circulação dos autocarros da Carris.

De acordo com a Câmara de Lisboa, a intervenção obrigou “à alteração dos percursos dos transportes públicos que incluem nos seus circuitos também artérias adjacentes”. Assim, as carreiras 728, 735, 759, 781, 782, 794, 206 e 210 passam a efectuar provisoriamente paragem na Av. Infante D. Henrique em ambos os sentidos de circulação, passando a circular, em alternativa, pela Av. Ribeira das Naus.

As carreiras 759 e 794, com origem nos Restauradores e que têm como destino a Estação Oriente terão de parar na Praça do Comércio para que fazerem um transbordo para outras carreiras. Segundo a Carris, esse transbordo poderá ser feito nas paragens comuns “Alfândega (Terminal Cruzeiros) ou nas paragens provisórias na Av. Infante D. Henrique, perto da Rua dos Arameiros.

Esta obra deverá durar 55 dias e visa “corrigir os efeitos de desgaste, ao nível da camada base (superior) do piso, provocados pelo aumento de tráfego de veículos pesados com intensidade elevada”, uma vez que passam por ali por dia cerca de 530 autocarros da Carris em cada sentido.

No piso vão manter-se os paralelepípedos, mas “em ‘espinha’ para conferir mais resistência à camada de desgaste, face à quantidade de trânsito que circula naquela via”, explica a autarquia.

Assim sendo, no sentido Baixa-Santa Apolónia, os autocarros passarão a ter paragens na Rua dos Fanqueiros, Rua da Alfândega, Praça do Comércio, Rua do Arsenal, Largo Corpo Santo, Praça Duque da Terceira (Cais do Sodré), Avenida Ribeira das Naus, Praça do Comércio e Avenida Infante Dom Henrique.

Já no sentido Santa Apolónia-Baixa, terão paragens na Avenida Infante Dom Henrique, Praça do Comércio, Avenida Ribeira das Naus, Largo Corpo do Santo, Rua do Arsenal, Praça do Comércio e Rua da Prata.