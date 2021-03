Governo admite ir para tribunal lutar contra apropriação da camisola poveira

Ministra da Cultura vai solicitar a identificação das vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado português para defender esta peça de artesanato.

O Ministério da Cultura anunciou esta sexta-feira que “tomou a iniciativa de solicitar a identificação das vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado português para defender a camisola poveira enquanto património cultural português”. Num curto comunicado enviado à imprensa, a ministra Graça Fonseca explica que já comunicou essa intenção ao município da Póvoa de Varzim após ter tomado conhecimento das suspeitas de uma eventual apropriação abusiva de um importante património imaterial português.

A iniciativa do Ministério da Cultura surge na sequência da divulgação, pelo PÚBLICO, de que a estilista norte-americana Tory Burch estava a vender, sem qualquer atribuição à origem, camisolas poveiras, ou imitações destas, por 695 euros. Depois de outras movimentações, quer por parte da junta de freguesia da Póvoa e do município, e da forte pressão de inúmeras pessoas nas redes sociais, a empresa tentou conter os danos propondo um acordo à autarquia, e mudou a identificação do produto. Que, continuando a ser um plágio evidente de uma das muitas camisolas produzidas na Póvoa de Varzim, passou a denominar-se em inglês “Póvoa de Varzim Inspired Sweater”, o que não satisfez muitos elementos desta comunidade piscatória.

O próprio município já fez saber que não se contenta com um pedido de desculpas, e aguardava, nesta quinta-feira, a proposta de acordo para perceber em que termos a empresa da estilista estaria disponível para corrigir uma falha grave - que ela assume como um erro inadvertido pelo qual pretende, agora, ajudar a valorizar as mulheres que a produzem. Na Póvoa, um original feito por artesãs ronda os 70 ou 80 euros, na loja de Burch, a “inspiração” custa quase dez vezes mais.

O caso provocou comoção no país, e a reacção do executivo de António Costa - que já usou uma destas camisolas, numa campanha eleitoral, na cidade – chegou esta sexta-feira. “A valorização, protecção, preservação e salvaguarda do património imaterial português, como um importante activo cultural e económico, é uma das prioridades deste Governo. Para esse efeito, o Governo aprovou recentemente a Estratégia Nacional para o Saber Fazer Português e encontra-se, neste momento, a criar a Associação para o Saber Fazer”, explica Graça Fonseca. Acrescentando estar, neste caso, determinada “a agir em conformidade na protecção deste Saber Fazer português”.

“A ministra da Cultura, Graça Fonseca, tomou a iniciativa de solicitar a identificação das vias judiciais e extrajudiciais ao dispor do Estado português para defender a camisola poveira enquanto património cultural português. O Governo, tendo comunicado a sua intenção à Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, fará o que estiver ao seu alcance para que quem já reconheceu publicamente o seu erro não se demita das suas responsabilidades e corrija a injustiça cometida, compensando a comunidade poveira”, avisa o Ministério, em comunicado.