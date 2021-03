Camisola poveira: a apropriação cultural é uma constante na história da moda?

Nos últimos dois dias, depois de o PÚBLICO ter revelado que a designer norte-americana Tory Burch estava a vender camisolas poveiras a 695 euros, as redes sociais inundaram-se de duras críticas. Agora, Governo admite ir para tribunal lutar contra apropriação da camisola poveira. Afinal o que é a apropriação cultural? É comum ao longo da história de moda? É diferente de plágio ou de inspiração? Especialistas em história da moda garantem que “só é mau, quando a cultura original se perde”.

Apropriação cultural — pegar em objectos e hábitos de outras culturas e transportar para a nossa — não é novidade, mas a designer norte-americana Tory Burch tem dado que falar pelos piores motivos. Na sua loja online estava à venda uma imitação das camisolas poveiras, sem qualquer menção à origem portuguesa da peça. Inicialmente, a criadora atribuía a origem ao México, depois alterou para “Póvoa de Varzim Inspired Sweater” e, agora, foi eliminada.

“Em Portugal, temos uma riqueza extraordinária em vestuário tradicional, é pena que não seja mais utilizada, mas esta forma, além de desonesta, é inculta”, começa por lamentar o historiador da moda e professor, Paulo Morais Alexandre. O docente explica que a apropriação cultural é comum ao longo da história da moda e relembra o caso dos romanos. Na Roma Antiga, “havia pena de morte para quem usasse vestuário cortado e cozido”, mas ao terem contacto com os gauleses, os romanos começaram as usar calças — ainda que fosse considerado inapropriado.

Quem é Tory Burch? Tory Robinson é, na verdade, o nome da designer norte-americana de 54 anos. Apesar de ter crescido e estudado na Pensilvânia, nos EUA, foi em Nova Iorque que se consagrou profissionalmente. Antes de trabalhar como criadora de moda, passou pelo departamento de marketing de várias marcas, como Vera Wang, Ralph Lauren e Loewe. A marca própria só foi lançada em 2004, mas, em 2018, Tory Burch já tinha mais de 250 lojas em todo o mundo, além de os seus produtos estarem à venda em mais de três mil lojas multimarcas. Em 2020, foi considerada pela revista Forbes a 73.ª mulher mais poderosa do mundo e a Newsweek destacou a sua marca como uma das 50 empresas norte-americanas que mais se destacaram durante a pandemia. Tory Burch é conhecida pelas acções filantrópicas e terá oferecido roupas no valor de cinco milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros) e três mil metros de tecido para serem transformados em máscaras faciais e aventais para profissionais de saúde durante a pandemia de covid-19. A apropriação cultural não é novidade para Tory Burch. Em 2017, a designer esteve envolvida num escândalo por copiar um casaco típico romeno. O caso é, na verdade, muito semelhante ao da camisola poveira. Inicialmente, teria dito que o casaco era de inspiração africana e, quando confrontada com a cópia, admitiu que se inspirou na peça tradicional romena.

A jornalista e docente de História Social da Moda na Universidade Carlos III, em Madrid, Maria João Martins, recorda a época dos descobrimentos, em que muitas roupas orientais foram trazidas para o ocidente, como os quimonos japoneses. Relembra também os mocassins, calçados inicialmente pelos índios, ou as calças de ganga, usadas pelos trabalhadores rurais nos Estados Unidos, e que se popularizaram por todo o planeta.

Da história da moda mais recente, Paulo Morais Alexandre e Maria João Martins, destacam o caso de Coco Chanel, a famosa designer francesa. Depois da revolução, muitos russos emigraram para Paris e levaram, claro, as suas tradições. Chanel recorreu aos bordados russos em muitos das suas criações na época e terá, inclusive empregado várias bordadeiras no seu atelier. O tecido tweed — hoje muitas vezes conhecido por Chanel — também provém de uma apropriação cultural. Coco Chanel namorava com o duque de Westminster, inspirou-se nos seus casacos e transformou-os numa peça feminina. “A apropriação pode ser meramente coincidência”, reconhece Paulo Morais Alexandre.

Maria João Martins assinala, por outro lado, que a apropriação cultural também pode ter consequências económicas graves e recorda um triste episódio da revolução industrial inglesa. A Índia foi proibida de transformar o algodão, tendo este passado a ser feito em fábricas em Inglaterra para depois ser exportado de novo para a Índia.

Sem valor ou talento

Mais do que a componente económica, para a designer e professora Maria Gambina importa diferenciar inspiração de apropriação ou cópia: “Na inspiração, há pesquisa, trabalham-se determinados elementos que pertencem a uma cultura, mas dá-se um cariz mais pessoal, com técnicas diferentes”. O que fez Tory Burch é, para a designer, “uma cópia”. “Quem copia, é porque não tem valor, nem talento”, classifica.

Paulo Morais Alexandre acredita que a apropriação cultural é natural, já que “vamos buscar muitas coisas às outras culturas, e evoluímos a partir disso” e acredita que pode até “valorizar a cultura”. Ainda assim, condena o tipo de apropriação que fez Tory Burch: “Essa apropriação implica o despojar do valor cultural e ficar só com a parte estética do objecto, perde o sentido”.

Utilizar símbolos ou peças de vestuário tradicionais pode também chamar a atenção para “coisas que passavam despercebidas”, analisa Maria Gambina. A designer recorda, por exemplo, uma saia que fez com o bordado de Arraiolos, mas com “uma volumetria diferente”.

A apropriação cultural é então uma constante ao longo da história da moda e das civilizações. “Sempre existiram apropriações cultuais e sempre vão existir”, conclui Maria João Martins.