Num ano desafiante, Penha Longa abriu duas novas suítes de luxo

Quando se estaciona no parque do Penha Longa e se olha para o enorme edifício cor-de-rosa é difícil não reparar no terraço e nas janelas rasgadas que ficam mesmo por cima da entrada principal. Ficam no quarto andar e por detrás dos vidros havia um lounge que, no final do ano passado, deu lugar a duas suítes de luxo. Esta foi a “grande novidade”, assim adjectiva o resort, de um ano em tudo desafiante para a hotelaria por culpa da pandemia.