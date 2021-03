TAP vai ligar Lisboa a Cancún

A ligação entre Lisboa e o aeroporto de Cancún, no México, arranca este sábado, 27 de Março, e contará com três frequências semanais.

Para a TAP, a abertura da nova rota “permite fortalecer a competitividade” da transportadora portuguesa, “sobretudo em contexto geográfico”, dando “acesso privilegiado da América Central para a Europa e o mesmo no sentido inverso”.

Os voos partem de Lisboa à quinta, sexta e sábado, pelas 23h45, com chegada à cidade mexicana às 4h do dia seguinte, “com excepção do voo inaugural que sairá do Aeroporto Humberto Delgado às 22h45 e terá chegada às 4h10”.

Em sentido oposto, a saída de Cancún está programada para sextas, sábados e domingos, às 19h30 (hora local), com chegada à capital portuguesa às 10h30 do dia seguinte.

Destino de “praias de areia branca que contrastam com o azul intenso do mar” das Caraíbas, a cidade mexicana funciona igualmente como ponto de partida para “explorar as redondezas” e a Riviera Maia, “entre a pirâmide de Kukulkán e as ruínas de Tulum”, entre outras atracções turísticas da região.

As tarifas estão disponíveis “a partir de 500 euros, ida e volta com taxas incluídas”. De acordo com o comunicado de imprensa, os bilhetes para a nova rota comprados até 31 de Maio, e com data de partida até 31 de Dezembro de 2021, “beneficiam de uma alteração gratuita”.

Esta era uma rota já anunciada para 2020, mas acabou por ser adiada “devido ao contexto pandémico”. “A TAP continuará a acompanhar constantemente a evolução dinâmica da pandemia e os seus impactos operacionais, sendo a lista de rotas e voos ajustada sempre que as circunstâncias o exijam”, refere ainda a transportadora.

Segundo a empresa, os seguros de viagem da TAP, em parceria com a CHUBB, têm agora cobertura “a doenças transmissíveis, incluindo a covid-19, que abrange determinados cancelamentos e despesas médicas, estando disponível para todas as tarifas”.