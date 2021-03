Páscoa em casa: 12 ideias para celebrar a quadra dentro de portas

Cabazes à porta

Com entregas em todo o território nacional e também na União Europeia, a Cabazes tem no seu catálogo ofertas temáticas e personalizadas, que servem várias datas especiais. Para a Páscoa alinhou 11 cestas, com preços que vão dos 27,50€ aos 160€ e incluem ingredientes como queijos, vinhos, ervas aromáticas, enchidos, amêndoas, doces, bolachas, patês, marmelada, sardinhas e atum em lata, chocolates ou frutos secos. As encomendas são feitas no site, com cinco a seis dias de antecedência.

Também a Companhia dos Cabazes fez uma montra especial: Sabores de Páscoa, Amêndoas Coloridas (25,99€), Páscoa Exclusive (33,99€), Cesta Pascal (49,49€) e Baú Feliz Páscoa (64,99€) são as propostas para ajudar a celebrar a quadra. As caixas (em formato de cartão ou cestas de vime) trazem vinho, queijo, enchidos e patês, sem esquecer as amêndoas, o doce de abóbora ou de figo, os biscoitos, os bombons, os ovos de chocolate e um brinde especial para os clientes. Entregas em Portugal e Espanha.

Pelas mãos do Cantinho das Aromáticas, empresa dedicada à produção biológica de infusões e de condimentos, chegam os cabazes de Páscoa. O Doce inclui uma infusão de alfazema, um condimento de tomilho-limão, biscoitos e bombons (12,44€); o Guloso vem com tisana, mel, bolachas e pedaços de cacau (17,95€). Isto a par de uma série de ofertas personalizáveis que vão dos packs de amor e de relax aos direccionados para vegetarianos ou bebés. Entregas em Portugal Continental, em 24 a 48 horas.

Foto Sugestão de cabrito do Lisbon Marriott Hotel DR

Refeições à mesa (e medida) de cada um

A par dos rituais e das restrições da quadra, o Fundão põe na mesa uma ementa de tentações que combina tradições e sabores em oito restaurantes e cinco pastelarias do concelho, todos com serviço de take-away e entrega ao domicílio. À iniciativa Fundão, Aqui Come-se Bem - Sabores da Páscoa não faltam o cabrito, o borreguinho, o polvo, o bacalhau, o arroz de maranho e o bolo de azeite. A adoçar a ementa estão papas de carolo, arroz doce, tarte de amêndoa, pudim de ovos, tigelada e farófias, entre outras iguarias. O festival gastronómico decorre até 4 de Abril, integrado no ciclo Quadragésima, que a autarquia dedica às tradições pascais. A lista de estabelecimentos aderentes pode ser consultada aqui.

Para uma “Páscoa sem preocupações”, a Casa da Comida preparou dois menus especiais: o de Sexta-feira Santa, com opção entre o polvo assado à lagareiro ou o bacalhau de meia cura com mel e pinhões (15€ a 16€/pessoa), e o de Domingo de Páscoa (15€ a 17,50€/pessoa), que vem com cabrito assado à nortenha ou rosbife da vazia com molho de mostarda à antiga. Ambas as propostas podem ser acompanhadas com sopa (4€ a 7€), guarnições (espargos verdes, batata e batata-doce assada, arroz árabe, legumes ou esparregado, 4,50€) e doces – do tradicional folar ao bolo de cenoura e noz com queijo creme em forma de ninho, passando pelo ovo de chocolate, pelo papo de anjo queimado, pela tarte de maçã ou pelo Paris-Brest (21€ a 35€). Encomendas até 30 de Março para entregas nos dias 1 (das 13h às 21h) e 3 de Abril (das 12h às 19h), na zona da Grande Lisboa.

Easter on the Go é a sugestão apresentada pelo chef António Alexandre, do Lisbon Marriott Hotel, para celebrar a ocasião. Num serviço de take-away, que requer marcação com pelo menos um dia de antecedência e refeições para o mínimo de duas pessoas, estão à disposição dois menus: um para Sexta-Feira Santa, outro para Domingo de Páscoa. Sopa rica do mar (16€), empada de pato com cogumelos e salva (16€), polvo assado à lagareiro (33€), bacalhau assado com migas (30€), leitão (28€), cabrito à serrana (36€), perú assado (22€), bolo brigadeiro (12€) e folar doce (16€) são algumas das iguarias na montra. Reservas em 217235400 e 914391060.

Com entregas nas áreas de Lisboa e do Algarve, a Food at Home propõe um Menu de Páscoa completo, com entradas, pratos e sobremesas. Ostras, casca de sapateira, camarão cozido, queijos, enchidos, polvo à lagareiro, borrego ou cabrito assado no forno, perna de pato confitada, folar, tarte de amêndoa, toucinho do céu, brigadeiro e crumble de maçã estão entre as sugestões da carta. Encomendas até 30 de Março para entregas no Domingo de Páscoa, 4 de Abril (taxa de 3€), através do número 910567899 e mail geral@foodathome.pt.

Um brunch de Páscoa (195€/2 pessoas), uma edição especial de 62 ovos de chocolate (125€ a unidade, com 35 cms de altura e direito a prémios como uma estadia, um brunch, um cocktail ou uma sessão de fitness), um cabaz Caça aos Ovos para os mais novos (35€), um cabaz Faça Você Mesmo com ovos para rechear e decorar (45€) e os tradicionais folares transmontanos salgados, folares doces e tranças de chocolate (40€ a 50€) dão forma à montra pascal feita pelo Ritz Four Seasons Hotel Lisboa. Com a festa feita em casa (em regime de take-away ou entregas ao domicílio), o hotel convida ainda a descobrir, através das redes sociais, o ovo número um da colecção, escondido no hotel. Encomendas com 48h de antecedência, através dos contactos ritz.delicatessen@fourseasons.com e 213811418.

Foto O ovo do RItz DR

Outras tentações ao domicílio

A Arcádia celebra a quaresma com chocolates e Azeitonas. Entre 20 de Março e 4 de Abril, ao fazer compras na loja online (com valor igual ou superior a 30€ e para Portugal Continental), os clientes ficam habilitados a ganhar um cabaz de Páscoa com produtos da marca, que será entregue em casa pela banda Os Azeitonas, reconhecida por temas como Anda comigo ver os aviões ou Guitarrista do liceu, entre outros. Os premiados serão anunciados a 5 de Abril e a entrega (com miniconcerto exclusivo) será agendada para quando o contexto o permitir.

Ovos com recheio de brigadeiro para comer à colher (12€), cestas com cones recheados (18€), bolos em forma de ninho (27€ a 42€), peta zetas, coelhinhos, cenouras, pintainhos e muitos outros adornos. Estas são algumas das surpresas que a Brigadeiro Gourmet Lx preparou para a quadra. Em caixas de quatro, seis, 12, 24 ou 50 unidades (5,60€ a 70€) e com dez sabores à escolha, há brigadeiros para todos os gostos. As encomendas são feitas na loja online (até 31 de Março para entregas na Páscoa), cobrindo a zona da Grande Lisboa.

Num ano em que o maior festival do país para chocoólicos está de portas fechadas, mantém-se o evento na memória e no palato com caixas entregues ao domicílio. Com a chancela do Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, a box Delicious_Páscoa Feliz com Chocolate (35€) é recheada com licor, chocolate, macarons, um kit para fazer chocolate quente, ovinhos, amêndoas e artesanato local (uma casinha de madeira com um pássaro em cerâmica). Para os mais pequenos, há a opção Chocolate for Kids_Páscoa Divertida (25€), que vem com as mesmas valências, em doses diferentes e, claro, sem o licor. São aceites encomendas até 28 de Março, para entregas até 1 de Abril.

A Última Ceia de Bertílio Gomes

Há nove anos que o canal História promove o trabalho dos cozinheiros portugueses, desafiando-os para imaginarem um menu a partir de “A Última Ceia”, um programa que é apresentado naquele canal, ao longo da Semana Santa. A estreia acontece dia 26, às 22h10, com repetições até à Páscoa, dia 4 de Abril. Este ano, a escolha recaiu sobre Bertílio Gomes que desenhou uma carta onde figuram ingredientes que podiam ter passado pela mesa de Jesus e dos apóstolos, naquela que foi a última refeição conjunta, antes de Cristo ser entregue às autoridades para ser julgado por blasfémia e condenado à morte de cruz. O chef da Taberna Albricoque, em Lisboa, com influência algarvia, propõe uma ceia feita de legumes e leguminosas milenares. E mais algumas supresas...