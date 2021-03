7 dias, 7 fugas: dos santos aos sabores, há muito por onde andar

Sábado, 27: Sabores da Páscoa com todos

No Fundão, a par dos rituais e das restrições da quadra, a mesa é posta com uma ementa de tentações que combina tradições e sabores em oito restaurantes e cinco pastelarias do concelho, todos com serviço de take-away e entrega ao domicílio. Aqui não faltam o cabrito, o borreguinho, o polvo, o bacalhau, o arroz de maranho e o bolo de azeite. Também não são esquecidas as papas de carolo, o arroz doce, a tarte de amêndoa, o pudim de ovos, a tigelada e as farófias. O festival gastronómico Fundão, Aqui Come-se Bem - Sabores da Páscoa decorre até 4 de Abril, integrado no ciclo Quadragésima. A lista de estabelecimentos aderentes está disponível aqui.

Domingo, 28: Tesourinhos do palato

Um concurso que põe à prova os dotes culinários das famílias. O desafio foi lançado pela Junta de Freguesia de Benfica, em Lisboa, que lança o repto à prata do bairro: “se na sua família existe um chef e uma receita que bate qualquer concorrência, está na hora de se afirmar e dar a conhecer ao mundo esse tesouro que guarda há gerações!”. Das receitas da avó aos bolos que saem sempre bem, convidam-se os “vizinhos” a partilhar os segredos culinários da família. A primeira edição d’As Receitas da Minha Família é dedicada aos doces caseiros. Para participar, basta juntar duas gerações da mesma família na cozinha e gravar um vídeo a confeccionar o doce (que depois será recolhido, provado e avaliado por um júri, com base na qualidade, sabor, apresentação e originalidade). À espera de cada um dos três vencedores, está um voucher para um jantar em família num restaurante do bairro, no valor de 75€. As inscrições, gratuitas, são feitas aqui, até 15 de Abril. O concurso decorre entre 3 e 25 de Abril e, a 3 de Maio, serão conhecidos os chefs do bairro. O regulamento pode ser consultado no site e no Facebook da junta.

Segunda, 29: 3 Caminos para Compostela

Amizade, redenção, tensões, revelações e dores de crescimento marcam o passo da jornada espiritual e de autodescoberta de cinco peregrinos que se cruzam a caminho de Santiago de Compostela. Ao longo de oito episódios, além dos trilhos de El Camino, a série mostra paisagens dos países dos protagonistas, ao mesmo tempo que dá conta da evolução dos seus sonhos, objectivos e desafios em três momentos das suas vidas: a primeira peregrinação, em 2000; outra, seis anos depois; e uma terceira, em 2021. Anna Schimrigk, Andrea Bosca, Álex González, Alberto Jo Lee e Verónica Echegui lideram um elenco que totaliza seis nacionalidades e que inclui os portugueses João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco. Apresentada pela RTP como uma “grande produção internacional”, 3 Caminos nasce de uma co-produção com a TV Galiza e a Amazon Prime, plataforma de streaming onde está disponível desde 22 de Janeiro. A Portugal, chega a 29 de Março, com estreia marcada para as 22h45.

Terça, 30: Docinhos virtuais

Uma visita virtual à exposição Viana do Castelo - A Cidade, Passado e Presente abre o programa Páscoa Doce que a autarquia dedica à quadra, por forma a manter as tradições vivas. Através das redes sociais do município, é possível passear pelo núcleo instalado nos Antigos Paços do Concelho (dia 29, às 21h), seguindo viagem para o Museu de Artes Decorativas (dia 30, à mesma hora). No capítulo das visitas à distância, há ainda a passagem pelo Museu do Traje, para descobrir As Profissões do Século Passado (dia 31). Até Domingo de Páscoa, no mesmo palco digital, os “fiéis” poderão assistir a momentos musicais, aprender A arte de fazer Palmitos (decorações tradicionais das mordomias feitas com ramos de palmeira) ou calcorrear um roteiro de igrejas e capelas da região. A acompanhar estes docinhos virtuais, a Páscoa vianense sai à rua, iluminando nove igrejas e decorando as ruas.

Quarta, 31: Passadiços junto ao rio

Com nome poético, os passadiços Galiza mail’o Minho dão mais uma razão para contemplar Monção. O percurso começa no centro histórico e serpenteia entre a muralha (monumento nacional desde 1910) e o rio Minho, de braço dado com a ecovia, até ao posto agrícola de Troviscoso. Parte do projecto de requalificação do Parque das Caldas, oferece “lugares de descanso e de contemplação” para “apreciar a envolvente paisagística, fluvial e monumental”, refere a autarquia. O acesso é feito por uma “abertura existente no pano da muralha junto às escadas do Arado, na Avenida General Humberto Delgado”. A não perder no percurso, as pesqueiras, construções seculares junto ao rio, testemunhas da arte e do engenho na pesca fluvial.

Quinta, 1: Museu aberto a 360º

Astroturismo, Alqueva, Olaria de S. Pedro do Corval, cante alentejano, Monsaraz, vinho e enoturismo, história e megalitismo, paisagem e Natureza, gastronomia e mantas de Reguengos. É com estes dez valores da sustentabilidade que a vila de Monsaraz torna a marcar território no site interactivo Monsaraz 360. Com fotografias, vídeos, som real e o céu estrelado da Reserva Dark Sky Alqueva – “a primeira no mundo a ser certificada pela UNESCO e pela Organização Mundial do Turismo como Starlight Tourism Destination” sublinham –, o projecto construído pelo estúdio digital Wide.pt mostra a riqueza do património cultural e arquitectónico do burgo medieval. Numa experiência imersiva, em 360 graus, o percurso tem início no exterior das muralhas, na Ermida de S. Bento, passa pela Porta da Vila, pelas ruas históricas e pela Igreja de Nossa Senhora da Lagoa, rumando ao castelo. Pelo caminho, num mapa interactivo, é possível aceder aos locais de interesse mas também a informações úteis, como alojamentos, restauração e eventos nas redondezas.

Sexta, 2: Santos confinados

O município de Pinhel (Guarda) celebra a quadra com vários eventos digitais, na sua página de Facebook. A tradicional representação cénica da Via Sacra é este ano apresentada noutros moldes, em formato de vídeo com imagens de arquivo, inspirada no mote Renovar a Esperança (dia 2, às 21h). Nas ruas estará uma exposição de fotografias em grande formato, marcando o percurso da Via Sacra - Caminho de Esperança (com estações nas igrejas de Santo António, de São Luís e no castelo) e “permitindo que cada pessoa, no estrito cumprimento das directrizes emanadas pela Direcção-Geral de Saúde, percorra o caminho em reflexão individual”, refere a autarquia em comunicado. A iniciativa faz parte do programa da Quadragésima, promovido pela Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, que se propõe a manter vivas as tradições do sagrado nesta Páscoa confinada.