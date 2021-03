António Oliveira, um génio da bola que também faz bons vinhos

Escrevo sobre António Oliveira porque este homem também faz vinho - escrevi esta crónica antes de saber que ia ser o candidato do PSD à câmara de Gaia. É produtor no Dão e no Douro, onde, em 2015, comprou a Quinta da Manuela, em Barqueiros, Mesão Frio. Os vinhos levam o seu nome.

Os primeiros grandes jogos que vi do F.C. Porto, ainda no estádio das Antas, foram com o meu pai. Costumávamos ir numa carreira da Cabanelas fretada por adeptos de Alijó. Chegávamos cedo, para conseguir um lugar perto do estádio. Alguns levavam farnel. Por regra, nós íamos almoçar a Oliveira do Douro, a casa da minha tia Ana, irmã do meu pai e que cozinhava divinamente.