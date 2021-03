Queixa no Constitucional alemão ameaça atrasar financiamento do Fundo de Recuperação

Uma queixa interposta esta sexta-feira junto do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, por um grupo de cidadãos que contesta a emissão de dívida conjunta pela União Europeia para constituir o fundo de recuperação da crise, levou o colectivo de Karlsruhe a suspender a promulgação da lei para a ratificação dos novos recursos próprios da União Europeia, aprovada pelo Bundestag com 478 votos a favor, uma maioria de 75% do parlamento alemão com 675 lugares.