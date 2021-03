Novo Banco perde 1300 milhões e pede nova injecção de 600 milhões

O banco liderado por António Ramalho registou um prejuízo de 1329,3 milhões no ano marcado pela pandemia. Nova chamada de capital é de 598,3 milhões, acima do previsto - e depois bloqueado - no OE 2021.

O Novo Banco fechou 2020 com um prejuízo de 1329,3 milhões de euros. E vai precisar de mais 598,3 milhões do Fundo de Resolução para reequilibrar a sua solidez. Este valor supera o que esteve previsto no Orçamento do Estado para 2021, de 476 milhões de euros, e que entretanto foi bloqueado pela oposição.

Nas contas divulgadas esta sexta-feira, o banco liderado por António Ramalho justifica o resultado negativo com os efeitos da pandemia, mas também com o impacto negativo de fundos de reestruturação criados nos anos da troika para lidar com a crise económica e que só agora aparecem nas contas da instituição.

Assim, segundo o Novo Banco, o quarto prejuízo anual consecutivo acima de mil milhões de euros resultado de “um impacto negativo de 300,2 milhões de euros em resultado de avaliações independentes aos fundos de reestruturação”, mas também de um significativo montante de imparidades de provisões - 1191,5 milhões “em resultado da descontinuação do negócio em Espanha e do agravamento do nível de incumprimento de alguns clientes (crédito a clientes, garantias e instituições de crédito)”. Destes, “268,8 milhões de euros dizem respeito a uma “imparidade adicional para riscos de crédito decorrentes da pandemia covid-19”. Adicionalmente, ficaram reservados 123,9 milhões para o “reforço da provisão para reestruturação”.

Este cenário reflecte-se praticamente todo na chamada de capital, isto porque a actividade do banco que diz respeito ao legado que recebeu do BES foi negativa em 1198,9 milhões, com o referido impacto de 300,2 milhões dos fundos de reestruturação (que ainda não tinham sido usados na almofada do Estado) e nas já descritas imparidades e provisões de 805,5 milhões.

No resto, a actividade central do banco resultou num prejuízo de 130 milhões de euros, uma deterioração de 308 milhões explicada pelos efeitos da pandemia de covid-19, que representaram um dano de 250 milhões de euros em imparidades.

Este é o quarto exercício consecutivo com prejuízos acima de mil milhões de euros, todos já com o novo accionista americano como dono de 75% da instituição que sucedeu ao BES. Desde que foi criado, o Novo Banco acumula perdas nos resultados que ascendem a mais de nove mil milhões de euros.

Por outro lado, este desempenho tem levado a gestão de António Ramalho a solicitar anualmente a injecção de capitais ao abrigo do mecanismo de capital contigente, uma almofada de 3,9 mil milhões criada no momento da venda ao Lone Star e que já foi usada em perto de três mil milhões para absorver as perdas sofridas com a estratégia de venda de activos problemáticos a baixo preço a fundos de investimento.