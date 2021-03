Fernando Santos: “Prefiro um jogo com menos nota artística e ganhar”

O seleccionador nacional de futebol explica as diferenças entre jogar feio e jogar mal no lançamento do Sérvia-Portugal deste sábado, em Belgrado, a contar para a qualificação para o Mundial 2022.

Ganhar por 0-1 com um autogolo do adversário não será, à partida, um sinal de uma grande exibição de quem venceu. Portugal não brilhou a grande altura no triunfo sobre o Azerbaijão no arranque da qualificação para o Mundial 2022, mas ganhou. E isso, em última análise, é o que interessa a Fernando Santos e não discussões sobre a estética de jogo da selecção portuguesa.

“Que é isso de jogar bem ou mal? Quem joga mal dificilmente ganha. Outra coisa é jogar bonito ou feio, que é um parâmetro completamente diferente. O que os treinadores querem é que as equipas ganhem e joguem muito bem. Mas se me derem a escolher, já sabem o que é que eu penso. Se me dizem, ‘Vais fazer um jogo muito bonito com grande nota artística e tal e empatas’, prefiro um jogo com menos nota artística e ganhar”, referiu nesta sexta-feira o seleccionador nacional na conferência de imprensa de lançamento do jogo em Belgrado com a Sérvia.

O confronto com a selecção balcânica será um desafio diferente para Portugal, que, como Fernando Santos reconheceu, teve dificuldades para ultrapassar a estratégia do Azerbaijão em Turim.

“Estamos a falar de selecções diferentes, uma que jogou nos 35 metros ao pé da sua baliza, em ocupação de espaços, onde é mais difícil entrar, e uma Sérvia que tem ambições de chegar ao campeonato do mundo. É equipa poderosa, sempre foi, que quer ganhar. Não vai ser uma equipa de contra-ataque, vai ser de ataque e vai ser um jogo diferente, mas nós vamos fazer o que sempre fizemos”, analisou Santos.

Para o seleccionador português, também não se coloca a questão de este poder ser o jogo mais difícil de toda a fase de qualificação: “Queremos estar no Mundial, temos esse desejo. Temos mais sete jogos pela frente e a vitória é o que mais queremos e é o mais importante. Todos os jogadores sérvios jogam em grandes equipas da Europa. Se este é o jogo mais difícil? Em teoria, o jogo do Azerbaijão era fácil e não foi fácil. A teoria conta pouco para o que vai acontecer no jogo, será um confronto diferente, com duas equipas a querer ganhar.”