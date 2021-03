Pedro Proença mais cauteloso quanto ao regresso do público aos estádios

Presidente da Liga de Futebol Profissional deixa cair a “exigência” de um regresso a 19 de Abril e fala agora na expectativa de contar com espectadores ainda esta época.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, diz acreditar que os espectadores poderão regressar aos estádios das competições profissionais ainda esta época. Esta posição reflecte uma ligeira mudança no discurso em relação aos timings do retorno, depois de ter assumido publicamente que esperava abrir as portas ao público a partir de 19 de Abril.

“Hoje, olhamos para o futuro a acreditar que, em breve, a 19 de Abril, poderemos ter os adeptos connosco nas bancadas!”, escreveu nas redes sociais no dia em que foi anunciado o plano de desconfinamento pelo Governo, que dá luz verde a eventos com ocupação limitada. De uma data concreto, o dirigente passou agora para um período incerto, algures ainda durante a presente temporada.

Em declarações à agência Lusa, Pedro Proença ressalvou nesta sexta-feira que serão “as métricas e a evolução da [pandemia de] covid-19 a indicar o caminho”. “É evidente que é a nossa vontade e trabalhámos ao longo desta mesma época para que o público pudesse rapidamente voltar aos espectáculos. Percebemos que isso acontecerá de uma forma transversal. Obviamente, aquilo que o futebol exige é equidade relativamente a todas as outras actividades”, reforçou.

Esta potencial derrapagem no prazo previsto prende-se com a posição assumida recentemente pelo Governo, quando rejeitou a presença de público em qualquer espectáculo desportivo enquanto durar o estado de emergência. Uma posição que contraria aquilo que tinha sido assumido de viva voz pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto e pelo próprio ministro da Educação, aquando da apresentação dos incentivos à retoma desportiva.

O presidente da LPFP assumiu a responsabilidade pela defesa da saúde pública, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, reiterando a necessidade de defender a economia dos eventos e do futebol profissional. “Eu teria esperança e tenho esperança de que, assim que consigamos também resolver este processo da pandemia que nos tem assolado, e se rapidamente chegarmos à imunidade de grupo, seja possível esta época. E faço-o com grande fervor, que ainda esta época possamos ter público nas bancadas, porque é para isso que nós aqui estamos, para dar essa satisfação relativamente aos adeptos”, referiu.

Um discurso agora bastante mais cauteloso e menos crítico do que aquele que Pedro Proença foi assumindo, noutros momentos, ao longo dos últimos meses. "Seremos sempre um exemplo de responsabilidade, como demonstrámos ao longo do último ano. O futebol profissional nunca se colocará como um problema para a saúde pública, não é, nem quer ser, um regime de excepção. Nem para o bem nem para o mal. Coerência e equidade é o que se pede”, afirmou há uma semana.