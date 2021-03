Miguel Oliveira, licença para descolar

Desde o dia 22 de Novembro do ano passado que a KTM entrou em contagem decrescente para o arranque do Mundial de MotoGP de 2021. Nessa data, Miguel Oliveira fez um três-em-um em Portimão, com um triunfo retumbante na corrida, a volta mais rápida e a pole position, confirmando os méritos que levaram a marca austríaca a promovê-lo da Tech 3 à equipa de fábrica. A partir de hoje, a KTM Factory Racing e as restantes 10 equipas do campeonato vão desvendar o resultado da evolução registada nos últimos meses e mostrar até que ponto as boas impressões deixadas pela Ducati e pela Yamaha, nos testes de pré-temporada, serão um indicador fiável.