Miguel Oliveira inicia treinos livres com o 10.º tempo no Qatar

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Qatar de MotoGP terminou com Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) no topo e com Miguel Oliveira (KTM) no 10.º lugar. No circuito de Losail, ​Aleix Espargaró (Aprilia Racing) foi o segundo mais rápido da manhã e Jack Miller (Ducati) o terceiro.

Com a melhor volta a ser cumprida em 1m55,745s, o piloto português, que nesta época foi promovido à equipa de fábrica da KTM, ficou a 824 milésimos do líder da sessão, Morbidelli (1m54,921s). Mais próximos do italiano, que nesta temporada faz parelha com Valentino Rossi, ficaram Aleix Espargaró (1m55,046s) e Jack Miller (1m55,112s).

O campeão do mundo em título, Joan Mir (Suzuki), conseguiu o quarto melhor tempo, enquanto Valentino Rossi terminou a sessão em nono - foi cerca de 300 milésimos de segundo mais rápido do que o português. O companheiro de Miguel Oliveira na KTM, o sul-africano Brad Binder, foi apenas 16.º, com 1m56,057s.

Com as temperaturas a baixarem nas próximas horas, as condições serão favoráveis a uma melhoria das marcas obtidas, sendo que a segunda sessão de treinos livres está agendada para as 17h desta sexta-feira.