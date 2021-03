João Sousa volta às vitórias no Masters 1000 de Miami

O português João Sousa derrotou na quinta-feira o australiano Christopher O'Connell na ronda inaugural do Masters 1000 de Miami, em três equilibrados sets, regressando às vitórias em quadros principais do ATP Tour.

O vimaranense, número um português e 103 do ranking ATP, que não vencia um encontro de um quadro principal ATP desde Outubro de 2019, travou um longo e renhido duelo com o 122.º colocado da hierarquia mundial para assegurar o triunfo ao fim de 2h50m pelos parciais de 7-6 (8-6), 6-7 (8-10) e 7-5.

João Sousa deixou escapar por duas vezes a vantagem de um break no primeiro set e só conseguiu fechar favoravelmente no tie-break, ao converter o quarto set point.

No segundo parcial não aproveitou nenhum dos quatro match points de que dispôs e viu-se obrigado a disputar a última partida, ganha com um break providencial no último jogo, após ter sido quebrado quando servia no 5-4.

Graças à exibição ante O'Connell, o minhoto, de 31 anos, voltou a ganhar um desafio desde o triunfo frente ao sérvio Filip Krajinovic, no Masters 1000 de Xangai, em Outubro de 2019, e garantiu um encontro com o jovem francês Ugo Humert, de 22 anos, que figura no 30.º lugar da hierarquia mundial, na segunda ronda em Miami.