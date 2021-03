Ana Moura, Branko e Conan Osíris fazem as exéquias de 2020 num videoclipe

“Há um ano que vivemos suspensos. Há um ano que aguardamos. Está na hora de voltar a viver e a sentir, mas para tanto há primeiro que fazer as exéquias de um tempo que importa deixar para trás.” Assim começa o anúncio de uma nova canção, que se estreia esta sexta-feira, 26 de Março, em single e em videoclipe: Vinte Vinte (Pranto), uma criação conjunta de Ana Moura, Branko e Conan Osíris, que, falando “de morte e de renascimento, de esperança e de sentimentos fundos”, ganha no filme a forma de um cortejo fúnebre. Para afastar tudo o que a pandemia foi gerando, por entre lutos e perdas, desde 2020, e encarar finalmente um novo futuro.

O cenário são as ruas de Alfama e, além do trio protagonista, participam no filme Beatriz Cardoso, Daniel Ferreira, Ellah Barbosa, Filipa Cardoso, Gaspar Varela, José Ferreira, Paula Pereira, Sebastião Varela, Toty Sa’Med, Tristany e Vítor Miranda. A ideia original é de Pedro Mafama e a realização de Irich Favério, com produção de Pedro Dórdio & Gonçalo Afonso (One House Only) e direcção de fotografia de Bernardo Lima Infante. “Um funeral na Alfama das mil tradições, para enterrar um ano que todos precisamos de deixar no passado, antes de nos atirarmos aos tempos que aí vêm.”