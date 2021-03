Sexta, na TV: O Rei de Staten Island, mistérios investigados, uma Fantasia Lusitana e música no intervalo

CINEMA

Sobreviver a Picasso

AXN Movies, 13h40

Anthony Hopkins é Picasso pela mão de James Ivory, com argumento de Ruth Prawer Jhabvala, adaptado do livro de Ariana Stassinopoulos Huffington. O pintor é apresentado como um homem brilhante, mas também egocêntrico e manipulador, que usa o seu poder para alimentar os impulsos artísticos e satisfazer o apetite sexual.

O Rei de Staten Island

TVCine Top, 21h30

Scott, de 24 anos, não trabalha, não estuda e ainda vive com a mãe. O pai, bombeiro, morreu num incêndio e Scott nunca superou a tragédia. Quando a mãe lhe diz ter uma relação amorosa com Ray, também ele bombeiro, desencadeia nele a mudança de que tanto precisava para assumir o leme da sua vida. Scott Carlin, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Steve Buscemi e Pete Davidson dão vida a esta comédia dramática dirigida por Judd Apatow.

Histórias de Uma Vida

RTP2, 22h55

França, Verão de 1919. O mundo vive o rescaldo da I Guerra Mundial. Preso na cela de um quartel quase deserto está um soldado condecorado pela sua coragem, que agora aguarda julgamento. Acusado de crimes contra a pátria, está determinado a não pedir perdão. Entretanto, cá fora, o seu cão ladra sem parar. Histórias de Uma Vida adapta o romance homónimo de Jean-Christophe Rufin, com realização de Jean Becker e interpretações de François Cluzet, Nicolas Duvauchelle e Sophie Verbeeck.

Jogo de Damas

RTP1, 00h29

A estreia em cinema de Patrícia Sequeira tem argumento de Filipa Leal, a partir de uma ideia da realizadora, e diálogos criados pelas actrizes Ana Nave, Ana Padrão, Fátima Belo, Maria João Luís e Rita Blanco. Encarnam cinco mulheres que se reencontram por causa do funeral de uma amiga comum.

Bad Trip

Netflix, streaming

Estreia. Os humoristas Eric André e Lil Rel Howery protagonizam esta mistura cómica de road movie e “apanhados”, na pele de dois melhores amigos em viagem da Florida a Nova Iorque. A realização é de Kitao Sakurai, que trabalhou no The Eric Andre Show.

DOCUMENTÁRIOS

Conspirações por Decifrar

RTP2, 20h42

Terá o braço-direito de Hitler sido secretamente substituído por um sósia? É esta a tese analisada no primeiro de dez episódios em que especialistas de várias áreas (re)examinam provas para esmiuçar mistérios e teorias de conspirações, sejam o desaparecimento da aviadora Amelia Earhart, a identidade de Jack, o Estripador ou a origem do novo coronavírus.

Lendas Ocultas com Megan Fox

Discovery, 21h

Estreia, com episódio duplo, de uma série documental em que a actriz Megan Fox parte pelo mundo em busca de explicações para mitos e lendas, junto de arqueólogos e outros peritos. As primeiras investigações levam-na a antigos territórios vikings, para perceber o papel das mulheres-guerreiras, e ao monumento neolítico de Stonehenge, em Inglaterra.

Fantasia Lusitana

TVCine Edition, 22h

Imagens de arquivo juntam-se a testemunhos de refugiados que, na década de 1940, durante a fuga da Europa nazi, usaram Portugal como ponto de passagem. João Canijo assina esta análise sociológica de um país que se recusou a admitir o que se passava no resto do continente, vivendo numa espécie de fantasia e isolamento moral. Integra ainda textos de Alfred Döblin, Erika Mann e Antoine de Saint-Exupéry, lidos pelos actores Hanna Schygulla, Rudiger Vogler e Christian Patey.

SÉRIES

Invincible

Amazon Prime Video, streaming

Estreia-se mais uma criação de Robert Kirkman, responsável por The Walking Dead. Esta verte para série de animação a saga de Mark Grayson, ou Invincible, um adolescente cujo pai é o super-herói mais poderoso do mundo. Steven Yeun (candidato ao Óscar de melhor actor pela prestação em Minari) dá voz ao protagonista. Também entram Sandra Oh, J.K. Simmons, Seth Rogen, Gillian Jacobs e Mark Hamill.

Solar Opposites

Star (Disney+), streaming

Estreia da segunda temporada da sitcom animada (para adultos), criada por Justin Roiland e Mike McMahanque, em que família de extraterrestres tentar ajustar-se à vida no coração dos EUA.

MÚSICA

Grande Intervalo - Edição Especial

Fox, 23h30

Carolina Deslandes, Capitão Fausto, Ana Moura, Bárbara Tinoco, Tiago Bettencourt, The Gift, Julinho KSD, Tiago Nacarato, Os Quatro e Meia, João Só, HMB e Domingues participam nesta versão alargada do projecto que, em Janeiro, pontuou a programação dos canais Fox com momentos musicais (e outros) de um minuto, nos intervalos de séries e filmes, com o objectivo de ajudar a desligar e descontrair durante o confinamento. Na meia-hora anterior ao “festival”, Fábio “Conguito” Lopes é anfitrião de um “aquecimento” nas redes sociais, que inclui entrevistas a todos os artistas.

REALITY-SHOW

Nailed It! Double Trouble

Netflix, streaming

A quinta temporada do reality-show de cozinha apresentado pela comediante Nicole Byer foca-se em duplas que tentam (e o conceito-chave aqui é mesmo “tentar”) replicar doces elaborados, frequentemente com muito pouco sucesso. A acompanhar Byer está, mais uma vez, o chef francês Jacques Torres.