Guarda lança centro de dramaturgia para encontrar “o urgente e o fundamental” do teatro

Vai nascer na Guarda um Centro Internacional Dramaturgia (CID) que quer dialogar com o resto do mundo. Com base estabelecida no Teatro Municipal da Guarda (TMG), o projecto dirigido por Marcos Barbosa tem o financiamento e apoio da autarquia e está encaixado no processo de candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura em 2027. Apesar desse contexto, o projecto quer ser mais do que um meio para um fim e ganhar raízes no território.