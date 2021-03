Dry Cleaning: “Tudo o que está a acontecer é como se fosse um sonho”

Ideias simples que funcionam. As linhas de baixo de Lewis Maynard são arredondadas e a bateria de Nick Buxton metronómica, amparando os acordes de guitarra agudos de Tom Dowse, numa onda que evoca o vigor controlado de algumas bandas pós-punk. E depois existe a voz de Florence Shaw, declamando num tom pausado e isento, coisas como “It’s useless to live / I just want to tell you i’ve got scabs on my head / It made me realise / My only ambition in life is to grip the roots of your hair / You just want to be liked”, como em Strong feelings. E está encontrada uma das bandas rock britânicas mais entusiasmantes dos últimos tempos.