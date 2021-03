É mesmo bisbilhotice

Maria Antónia Oliveira convidou a poeta Rosa Oliveira, a irmã mais velha, para uma conversa sobre cumplicidades à volta de livros, como é crescer com a mesma biblioteca, torcer por Camilo e Eça no famoso campeonato da literatura portuguesa, o gosto pela biografia ou a música que há nos livros, também nos livros de Rosa. Entre a biografia Patricia Highsmith por Joan Shenkar, As Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manuel António de Almeida, a poesia de Roger Wolfe, De Joan Margarita, Os Contos Esquivos de Ivone Mendes da Silva, os livros de Elizabeth Jane Howard, o Cânone, de Antonio M. Feijó, João R. Figueiredo e Miguel Tamen ou Sempre o Diabo, de Donald Ray Pollock. Isto enquanto se lança um alerta: procura-se um autor.

