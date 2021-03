A linguística política

A situação pandémica em que vivemos desde há mais de um ano tem obrigado os políticos, sobretudo os que estão no governo, a modalizar as palavras, os discursos. A célebre “bazuca”, por exemplo, muito embora aplicada ao campo económico, foi um modo de prosseguir a linguagem da guerra que tinha sido introduzida por Macron, quando em Março do ano passado disse aos franceses que “estamos em guerra” contra um inimigo invisível que é o vírus. À semelhança da entrada em cena da “bazuca”, surgiu um vocabulário — ou foi modalizado um vocabulário que já antes existia no discurso político — que inflacionou, até chegar por vezes a um alto nível demagógico, a linguagem que ora denota ora conota um domínio da situação: sanitária, económica e social, para além de se terem tornado familiares palavras e expressões introduzidas ad hoc. Por exemplo, a palavra “presencial”. E a própria palavra “confinamento”, que tinha uma conotação carcerária e punitiva, surgiu com uma modalização eufemística: trata-se de uma situação global socialmente aceite, apenas com algumas manifestações minoritárias de protesto. A aquisição de uma linguagem científica e a continuada declinação de números e percentagens permitiram ao discurso político refugiar-se em zonas apresentadas como seguras, apenas contestadas por grupos a que chamamos “negacionistas” para significar que eles estão do lado da ideologia e não da ciência. Eles têm dado uma boa ajuda ao campo simétrico dos que traficam ideologia sob a capa da ciência. Curiosamente, enquanto os políticos se escudaram inevitavelmente com a caução científica, os cientistas resvalaram às vezes para o território político. Este fenómeno de reversibilidade é dos mais interessantes a que temos assistido.