Supremo recusa repetição do julgamento de Rosa Grilo e mantém pena de 25 anos

Condenação de amantes à pena máxima mantém-se. Advogada da viúva e antigo inspector da Polícia Judiciária são arguidos num processo paralelo ao homicídio, por alegadamente terem plantado balas no local do crime.

O Supremo Tribunal de Justiça recusou esta quinta-feira o pedido para mandar repetir o julgamento de Rosa Grilo, condenada pelo homicídio do marido a 25 anos de cadeia. O processo não termina porém aqui: a defesa da viúva planeia apresentar um recurso extraordinário neste mesmo tribunal e apelar também para o Tribunal Constitucional.

Na base do pedido de repetição do julgamento está, entre outras coisas, o alegado surgimento de novas provas na casa onde morava o casal e se deu o crime no Verão de 2018, nas Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira, em especial os restos de uma bala disparada contra a banheira na casa de banho da residência e dois invólucros. A descoberta deu-se em Fevereiro de 2020, pouco antes da condenação, e incluiu ainda o surgimento de invólucros de dois projécteis num um guarda-jóias e numa gaveta de uma cómoda no quarto do casal.

Mas a Polícia Judiciária considera que as provas foram plantadas pela advogada da viúva do triatleta, Tânia Reis, e pelo consultor desta última, um antigo inspector daquela força policial que já cumpriu cadeia por corrupção, João Sousa. Quer o ex-inspector quer a advogada Tânia Reis foram por isso acusados esta semana, num processo paralelo ao do homicídio, dos crimes de simulação de crime, detenção de arma proibida e favorecimento pessoal.

Segundo a acusação, advogada e consultor apoderaram-se, “de forma não concretamente apurada”, dos dois invólucros dos projécteis provenientes de munições já deflagradas e ainda de dois fragmentos de bala. Tudo material proveniente da arma do amante de Rosa Grilo, o funcionário António Joaquim, absolvido em primeira instância do homicídio mas condenado a seguir pelo Tribunal da Relação de Lisboa também a 25 anos de cadeia. Segundo o Ministério Público, Tânia Reis e João Sousa “gizaram um plano para alterar o rumo do julgamento” e distribuíram estas provas forjadas pela casa. Depois chamaram a GNR e a comunicação social.

Nas buscas que havia feito à casa dois anos antes, em Setembro e Outubro de 2018, a Polícia Judiciária não tinha deparado com estes vestígios – segundo alegou a defesa de Rosa Grilo, por incompetência.

Para Tânia Reis quer a sentença do tribunal de Loures, onde houve jurados, quer a do tribunal da Relação de Lisboa, deviam ter sido consideradas nulas. Por não terem levado em conta estes novos indícios, mas também por os indícios existentes permitirem, no seu entender, levantar uma dúvida razoável sobre a culpabilidade da viúva. A advogada invocou o princípio in dubio pro reo – em caso de dúvida o réu deve ser absolvido. “Não se sabe quem fez o quê e como”, argumentou no Supremo Tribunal de Justiça.

A procuradora-geral do Ministério Público que analisou o caso neste tribunal, Natália Lima, considerou, porém, que as inconstitucionalidades apontadas pela defesa de Rosa Grilo sem fundamento.

No acórdão que proferiram esta quinta-feira, os juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça explicam que estavam impedidos de aumentar a indemnização de 42 mil euros fixada em primeira instância para o filho do casal, Renato Grilo, de 15 anos, uma vez que este não recorreu da compensação decretada pelo Tribunal de Loures. O jovem havia alegado, através do seu advogado, que só o dano da perda do direito à vida do pai deveria ter sido calculado entre 70 e 80 mil euros.