Suspenso de funções juiz que se opõe às medidas de combate à pandemia

A decisão do Conselho Superior de Magistratura foi conhecida depois de o juiz ter suspendido um julgamento de um caso urgente de violência doméstica porque o procurador e o funcionário judicial recusaram tirar as máscaras. Suspensão durará enquanto decorre processo disciplinar.

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu suspender o juiz Rui Pedro Fonseca e Castro, conhecido por contestar o estado de emergência e incentivar publicamente ao incumprimento das regras anticovid-19.

O CSM considerou que a conduta imputada ao juiz “é suficientemente indiciada, mostra-se prejudicial e incompatível com o prestígio e a dignidade da função judicial”, instaurando-lhe, por isso, um processo disciplinar.

O juiz exerce funções desde 1 de Março no Tribunal de Odemira. O CSM já tinha aberto um inquérito no dia 11 de Março para avaliar o caso.

A decisão do CSM foi conhecida depois de, esta quarta-feira, o juiz ter suspendido um julgamento de um caso urgente de violência doméstica porque o procurador e o funcionário judicial recusaram tirar as máscaras na sala de audiência.

Segundo a decisão do CSM a que o PÚBLICO teve acesso, o juiz Rui Pedro Fonseca e Castro foi convidado a pronunciar-se, por escrito, sobre os factos imputados, mas o magistrado disse que apenas prestaria declarações após a cessação da suspensão dos prazos.

Perante a gravidade dos factos, foi elaborado relatório final e decidido “que se mostra claramente indicada a prática pelo juiz arguido das infracções, grave e muito grave”.

Entretanto, a Ordem dos Advogados (OA) também fez saber esta quinta-feira que vai agir disciplinarmente contra o mesmo juiz, por alegada prática de actos exclusivos aos advogados.

Segundo um comunicado da OA, a decisão foi tomada esta quinta-feira, em reunião do Conselho Geral, depois de ter tomado conhecimento de que estariam disponíveis online minutas de peças processuais relativas a defesas em processos de contra-ordenação, providências de habeas corpus, participações criminais, declarações de não consentimento e termos de responsabilidade, elaboradas pelo juiz em casa.

“O juiz, embora tenha sido advogado, requereu no passado dia 2 de Março a suspensão da sua inscrição na OA, dado ter, no dia anterior, reingressado na magistratura, por regresso de licença sem remuneração de longa duração. Em consequência, não pode legalmente esse juiz praticar actos próprios da profissão de advogado”, lê-se no comunicado.

A mesma nota da Ordem dos Advogados recorda que “a elaboração de peças processuais é um acto da competência própria dos advogados, nos termos do artigo 1.º da Lei nº49/2014, de 24 de Agosto, relativa aos actos próprios de advogados e solicitadores, só podendo por isso esses actos serem praticado por advogados com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados”.