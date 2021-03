Governo anuncia que não há viagens turísticas a Portugal na próxima semana

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta quinta-feira, no Parlamento, que, na próxima semana, não haverá viagens turísticas para Portugal e só serão permitidas as viagens consideradas essenciais.

Eduardo Cabrita admitiu que o estado de emergência terá de vigorar até Maio. “Provavelmente teremos de estar em estado de emergência até fim de Maio”, disse no Parlamento no encerramento do debate da renovação do estado de emergência, acrescentando que em paralelo decorre o plano de desconfinamento. “Isto ainda não acabou”, disse.

Eduardo Cabrita adiantou ainda que “nos próximos dias” Portugal terá “meio milhão de portugueses com as duas doses” da vacina contra a covid-19, ou seja, com a vacinação completa. “Gostaria de saber qual é o grupo parlamentar que acha que estaríamos melhor se estivéssemos ao lado daqueles que queriam quebrar a unidade europeia e que sozinhos estivéssemos a negociar vacinas.” “O nosso caminho é com a Europa”, argumentou o governante.

A 14.ª renovação do estado de emergência até 15 de Abril foi aprovada, esta quinta-feira, no Parlamento com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP, PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do BE, os votos contra do PCP, PEV, o deputado único do Chega e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. O deputado da Iniciativa Liberal não se encontrava na sala no momento da votação.

O próximo período do estado de emergência entre 1 e 15 de Abril abrange, assim, o período da Páscoa, em que há restrições de circulação.

O Presidente da República falará, esta noite, ao país mas já admitiu que este quadro leal se prolongue até Maio, apesar do plano de desconfinamento.