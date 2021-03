Covid-19. Portugal regista nove mortes e 423 casos. Internamentos em cuidados intensivos descem há 40 dias

Há menos 17 doentes internados do que no balanço anterior e menos um nos cuidados intensivos. Existem também mais 610 doentes recuperados.

O número de doentes portugueses internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) desceu nesta quarta-feira pelo 40.º dia consecutivo (desde 13 de Fevereiro). Segundo o último boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS), há menos 17 pessoas hospitalizadas (num total de 695) e menos uma nos cuidados intensivos (num total de 154).

Portugal registou, esta quarta-feira, nove mortes e 423 novos casos de covid-19. No total, desde o início da pandemia, o país soma 819.210 casos confirmados e 16.814 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de quarta-feira, foram divulgados esta quinta-feira pela DGS.

O país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Os quadrados da matriz que colocamos no topo deste artigo ditam o avanço (ou recuo) das diversas fases do desconfinamento e combinam a incidência do vírus (o número de casos por cada 100 mil habitantes) com o índice da transmissibilidade, o Rt (o número de casos de infecção a que uma pessoa com covid-19 dá origem). Se os indicadores permanecerem na área verde, o desconfinamento poderá continuar avançar, mas se o país chegar à zona amarela ou vermelha, o desconfinamento poderá ser travado ou revertido.

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional fixa-se nos 0,91. Já a incidência a 14 dias por cem mil habitantes fixa-se em 77,6 novos casos se for considerado todo o país — o continente regista um valor ligeiramente abaixo: 67,7 novas infecções por 100 mil habitantes.

A incidência cumulativa da doença em Portugal tem mantido uma “tendência de descida” em todo o território nacional, mas o Rt tem vindo a aumentar, segundo explicou André Peralta Santos, da DGS na reunião de peritos e especialistas que decorrer na terça-feira, no Infarmed.

Desta quarta-feira, há ainda a reportar mais 610 casos recuperados, num total de 770.448 recuperações desde o início da pandemia. Existem, assim, menos 196 casos activos, o que significa que 31.948 portugueses ainda lidam com a doença (o número mais baixo desde 31 de Dezembro). Há 15.035 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 137 do que no boletim balanço.

A maior parte das vítimas mortais que figuram na última actualização tinha mais de 80 anos (foram contabilizadas seis mortes nesta faixa etária). Foi ainda registada uma morte num cidadão que tinha entre 70 e 79 anos e dois óbitos em pessoas entre os 60 e os 69 anos. Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8827 são homens e 7987 são mulheres. Das 16.814 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.086 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,9%.

No dia anterior, Portugal registou mais 11 mortes e 575 novos casos de infecção pelo novo coronavírus.